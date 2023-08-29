中國科考團南極發現「海上糧倉」　磷蝦儲量10億噸可養活14億人

正當日本核廢水排海帶來海鮮食品危機時，29日，内媒報道稱，中國南極科考隊此前在南極洲邊緣海域，發現蘊藏著豐富海洋生物資源的「海上糧倉」。這片「糧倉」擁有儲量高達10億噸的南極磷蝦，足以養活14億人口。



綜合內媒報道，這片「海上糧倉」的海域是指南極洲周邊豐富的海洋生物資源，包括不同種類的魚類、鳥類、海豹、鯨類等，其中最受矚目的就是生活在這裏巨量的南極磷蝦，儲量高達10億噸，足以養活14億人口。

中國南極科考團。（中國食品雜誌）

南極磷蝦是一種生活在南冰洋南極洲水域的磷蝦，體積較小，最大只有5厘米長。南極磷蝦具有極高的營養價值，肉質鬆軟，易消化，對身體虛弱以及病後需要調養的人是極好的食物。此外，磷蝦中富含鎂，能保護心血管系統，減少血液膽固醇含量，防止動脈硬化，還能擴張冠狀動脈，有利於預防高血壓、心肌梗死；蝦青素亦可保護人類神經系統。

另外在醫療、工業領域，磷蝦甲殼素亦可作為藥物的除臭劑。營養豐富、功能多，堪稱地球上最成功的動物物種。

雖然每年磷蝦有上億噸的消耗，但其總量穩定地維持在300億噸左右。科學家們研究發現，每立方米海水中可以容納高達3萬只磷蝦。

磷蝦具有豐富的營養價值。（視覺中國）

南極生態系統之所以能夠保持純淨穩定，得益於人類活動稀缺，不受外界干擾和過度捕撈的侵害。科學家們呼籲，應當以可持續的眼光去管理和保護這片寶貴的資源，以確保它的長遠可持續利用，留給後代一個美好的未來。