災後深圳｜開工首日上班族擠爆多個地鐵站　1、3號線仍搶修

上周四（9月7日）深圳暴雨導致龍崗、羅湖、福田等區受災嚴重，導致大量地鐵線路停運，福田、南山等區停學、羅湖區停工一日。

今日（11日）暴雨後首個工作日，雖然深圳部分地鐵線路仍然暫停服務，但深圳上班族們已開工，早高峰期間多條地鐵線路的出現擁擠現象，進站及進車廂位置排起了長龍。



9月10日晚，「深圳地鐵」官方微博連發兩公告。首條公告表示，因係統設備檢修工作量巨大，深圳地鐵1號線、3號線共九座車站維持停運，另有部分區段維持有限度運營，發車間隔較於平時稍有拉長。一小時後，深圳地鐵再發溫馨提示，並為市民整理一份早高峰出行指引。

一號線、3號線仍有部分站點暫停運營。

週一上午早高峰時段，部分車站停運及有限度運營使得地鐵多條線路的車站出現擁擠現象，進站及進車廂位置排起了長隊。

從社交平台上可以看到，地鐵1號線、2號線、3號線、5號線、10號線、14號線等均有網民表示出現了客流擁擠現象。有網民稱「固戍站」足足排了二十五分鐘隊，都沒能進入地鐵安檢區。地鐵「坪洲站」開出一輛空列車，才大大緩解站台往東行客流壓力。

一位住在寶安固戍的市民表示，在固戍地鐵站排隊進站的人流幾乎有一公里。「平時都不用排隊的。」

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面對較大的早高峰客流量，深圳地鐵於今日8時50分發布運營公告稱：「因早高峰線網客流較大，深圳地鐵部分車站將已採取客流管控措施，涉2號線、3號線、5號線、10號線部分區間。」

並且深圳地鐵表示，地鐵工作人員正全力搶修受淹區段站點。請市民不要前往暫停運營站點，可根據實際情況做好其他出行安排。