廣州｢夜經濟｣實行2月宵夜訂單增長超4成　夜間潮流運動露營翻倍漲

在剛剛過去的這個暑假，高溫天氣帶火了夜娛、夜食，讓夜間經濟成了激活消費的新密碼。多個平台數據顯示，廣州休閒玩樂消費規模佔全天的比例超過六成。而在近日，廣東省內首個「樂活街區」落地廣州天德街，「千年商都」廣州為本已沸騰的夜間經濟再添一把火。



夜幕下的珠江兩岸流光溢彩（羊城晚報）

夜食訂單增長超過四成 廣州的夜間經濟有多火熱？

根據中國銀聯此前發布的統計數據，廣州、深圳在購物、餐飲、娛樂等夜間消費整體交易額占城市全天消費整體交易額約六成，並列全國前茅，位居上海、長沙、成都、重慶等以「夜經濟」「煙火氣」聞名的城市之上。

無獨有偶。記者8月30日從美團方面獲悉，8月以來，廣州休閒玩樂的夜間消費規模佔全天的比重超六成，晚8時到晚10時是夜間消費的高峰期。

7月、8月的廣州，白天氣溫超過30度乃是家常便飯，高溫倒逼著人們「晝伏夜出」，催生夜間經濟龐大需求。而夜食正是「美食之城」廣州夜經濟的重要一環。《廣州夜間經濟大數據圖鑑》顯示，廣州全市餐飲店數量超20萬家，其中15%的店舖在晚上11時後仍在營業。數據顯示，7月以來，廣州地區燒烤店夜間堂食消費佔比77%以上，訂單量同比增長超40%。

洛奇先生餐吧內就餐的外國人（沈釗攝）

值得一提的是，夜間餐飲消費不只堂食，外賣夜間訂單的增長速度也十分驚人。來自餓了麼的數據顯示，廣州市上半年夜晚外賣訂單量同比增長超四成，市場規模達到廣東省第二；美團方面表示，在北上廣深四大超一線城市中，廣州夜間（21 :00-7:00）即時零售訂單量佔比最高。最受全國人民青睞的夜宵時段為21時-22時，廣州在該時段的外賣訂單量佔晚上9時至凌晨4時宵夜時段訂單總量約60%，此外，廣州上半年的夜間外賣訂單量增速同期上升超60%。

夜間消費業態更加多元

火熱的夜經濟遠不只是「吃」，在廣州，眾多商家也正絞盡腦汁送「清涼」。儘管夜間溫度仍然近30攝氏度，廣州正佳海洋、冰雪、雨林館內，客人依然可以在清涼舒適的環境裡享受遊玩樂趣。7月-8月期間，正佳海洋館還引入了經典奧特曼IP，通過巡遊、表演、互動打卡、趣味活動等方式，吸引眾多經典奧迷入場參觀。

迎著晚風騎行，在悶熱的空氣中尋找那一絲涼意，也為年輕人們夜遊提供了新的方式。來自共享單車平台的數據顯示，在全國城市中，廣州騎行量明顯增長，彰顯「不夜城」特色，騎行量較暑期前提升20%，從19時一直持續到凌晨2時，熱度不減，北京路、珠江新城、動物園是夜騎的熱門區域。值得一提的是，夜間騎行的用戶中，「90後」佔比已超五成。

廣州天河天德街（受訪者提供）

不只是「夜騎」，這屆年輕人還喜歡在夜晚開展各類運動。數據顯示，8月以來，廣州球類運動的夜間訂單量同比增長超250%，台球、攀岩、泰拳等潮流運動的夜間訂單量翻倍增長。

炎炎夏日，溜冰也成為納涼解暑的好去處，美團上與溜冰場相關的夜間訂單量同比增長近五成。值得一提的是，近年來大火的露營同樣在暑期迎來了增長旺季。數據顯示，8月以來，廣州夜間露營訂單量同比增長440%。

此外，珠江夜遊、廣州塔、永慶坊、太古倉碼頭等夜遊項目，以及各類演唱會、音樂節、網紅打卡地，再加上KTV、電影、演出、洗浴按摩等傳統業態支撐，讓廣州夜間娛樂消費佔全天娛樂消費超過六成。

廣州夜遊珠江（視覺中國）

夜間消費節持續落地

為加快推進國際消費中心城市建設，廣州市多措並舉開拓消費場景，以夜間經濟為廣州促消費擴內需的重要抓手之一，打造「Young城Yeah市」夜間消費節等城市IP，引領夜間經濟消費熱潮。

7月12日晚，廣州啟動「羊城夜市」夜間消費節，全城聯動，超600場活動點燃暑期消費熱情，商家在餐飲、衣物、家電等領域推出多項優惠活動。天河路商會會長謝萌表示，這個暑期以來，天河路商圈客流量已超5286萬人次。而各行各業交出的亮眼成績單無不顯示著，廣州夜間消費節的效果已經顯現。

而到了8月份，《廣州市關於培育羊城夜市先行區助力國際消費中心城市建設的若干措施》（以下簡稱《措施》）出台，是廣州在總結近年來推動「Young城Yeah市」夜間消費品牌發展基礎上，對2019年「實施方案」的具體細化，可以視之為2.0版本。

廣州晚間酒吧。（羊城晚報）

在夜間消費業態上，廣州提出培育並認定30個左右都會級羊城夜市先行區，將授牌管理，試點推行高效集中的政務服務和包容創新的監管政策。

除了這一批夜市先行區外，《措施》還鼓勵推出各區夜市先行區、社區微夜市、文旅特色夜間消費空間。在夜間消費載體更豐富的情況下，將夜宵、夜購與夜遊、夜娛、夜賞、夜跑、夜讀等融合發展，通過策劃、整合一批夜間文旅消費體驗線路，將夜間消費資源串點成線。

今年年初，國務院印發《擴大內需規劃綱要（2022-2035年）》。國常會定調：「推動消費加快恢復成為經濟主拉動力」，強調要加力擴消費。同時，多個國家級政策也提出，要培育、打造一批「區域消費中心」，打造具有規模化效應的「消費集聚區」。為響應政策號召、推動《措施》落到實處、促進廣州夜經濟高質量發展，就在前幾天，廣州還在天德街落地了全省首條「樂活街道」。行業人士認為，該舉措有望激活廣州新「夜」態，共同做強羊城夜市的消費品牌。相信廣州夜間消費節也將以點帶面，持續激發夜經濟活力。