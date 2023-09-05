地鐵判官？大爺大媽疑因佔座爭吵　路人男突上前掌摑大爺看懵眾人

綜合內媒報道，近日，網傳山東青島疑似有大爺大媽因地鐵佔座問題發生口舌爭吵，期間一路人男上前圍觀，聽到大爺說「沒人了我佔十個（座）你也管不着」時突然怒氣衝衝扮演「正義角色」揮手掌摑對方，圍觀路人看懵，大爺反應過後報警。



當地警方指，該男子精神存在問題，目前雙方已和解。相關資訊在內地網絡走紅，不少網民調侃男子是「地鐵判官」、「地鐵包青天」。



網傳版本消息指，事情經過為地鐵中兩位大媽因佔座問題發生口角，其中一位大媽一人佔用兩座，引發另一位大媽不滿，遂讓其將座位讓給有需要的人士。而站在附近的大爺應是與佔用兩座的大媽熟識，故幫腔爭吵，和另一位大媽理論，爆出「一人佔十座」言論。

在相關影片中，該大爺站在其中一位大媽對面，大媽說「什麼毛病，有你什麼事嗎」，大爺回擊「我跟你說我看不慣就得說」。大媽隨後回應「看不慣的多了」，大爺則表示「社會風氣現在就是讓某些人帶壞了！」

隨後，遠處一位路人男突然走上前旁聽大爺大媽爭吵。該路人男聽到大爺說「沒人了我佔十個（座）你也管不着」時，突然怒氣衝衝揚手飛速掌摑大爺，神情略顯異常轉身離開，兼大罵「混蛋」，留下大爺大媽和一眾路人愣在原地。

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影片顯示，大爺似乎在反應過來後，立即前往追上男子，大爺旁邊一位推著手推車的大媽也起身一同追上去。有說法指，後續追上的大媽亦被掌摑。有網民在評論中表示，該路人男突然不明緣由出來打人，「把兩個大姨都打懵了，無法理解」。

另據《大眾青島網》報道，事件後續為當事大爺向警方報案。當地警方接報表示，打人男精神有問題，目前雙方已達成共識，問題已解決。

網民睇法：

路不平有人鏟。大爺一句話惹惱了小伙，佔十個座能行嗎？



動手打人就過份了！打人必須要付出代價的！不可取！



這個小伙子智商看起來有點問題，看他打人後的反應就可以看出來。



哈哈所有人都懵了，啥情況



青島地鐵1號線不養閒人！



任何時間，任何地點，地鐵判官，直接審判！



笑死我了地鐵判官



先說一下打人不對，但是真的好好笑，這種人就該治

