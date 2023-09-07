颱風海葵｜提前用防水膠袋包裹愛車　車主：整個地庫就我的車沒事

颱風海葵先後在台灣、廣東及福建沿海登陸，帶來狂風暴雨。福建福州的災情嚴重，多區水浸，為了保護愛車於停車場被淹沒，有司機趕在颱風吹襲前用膠袋包裹愛車，「整個地庫就我的車沒事」。



車主魏先生介紹，包裹愛車用的防水膠袋，是他專門為了應對颱風而提前準備，「上次颱風下雨很大，我的車底盤低，還好沒淹太多。之後我就想辦法買了這個袋子」。

魏先生表示，愛車從購買到手至今還不足一年，周二（5日）晚約9時，他感受到雨勢漸猛，開始有積水，於是拿出早就準備好的防水袋包裹愛車，「過程沒大家想像中的複雜，就是把車子先開出來然後防雨袋打開鋪好，車子再倒進去，人下車出來再把防雨袋排氣包好扎好就好啦」。

魏先生稱，剛開始車底仍然乾爽，「大概過了十幾分鐘，水就漲起來了。目前看還是起到了作用，整個車庫估計就我這輛完好無損」。

福建省人民政府防汛抗旱指揮部消息，據初步統計，截至9月6日下午5時，颱風海葵及其帶來的強降雨已造成福建省159.16萬人受災；農作物受災面積9949.71公頃，倒損房屋2537間，直接經濟損失50.54億元人民幣。