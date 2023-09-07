內地學生被老師打致頭骨碎裂　家屬：5小時開顱手術，在ICU搶救中

據《揚子晚報》報道，今日（7日），湖南有家長稱正在當地讀小學的孩子在校期間被男老師殘忍打傷，該名宋姓男教師使用鋼化玻璃材質三角尺擊打孩子頭部，孩子在醫院進行5小時開顱手術後才將被打碎的骨頭和異物取出。據了解，目前孩子仍未脫離危險期，在ICU搶救中。



校方則表示正在處理此事，具體情況不便透露，公安、教育局已經介入調查。當地教育局7日下午回應稱，已對該校黨總支書記和涉事教師宋某明作出停職處理，宋某明正在接受公安部門調查。



受傷學童家屬在社交平台發文爆料，孩子在博才梅溪湖小學上學期間，遭到學校宋姓男老師殘忍打傷，老師使用鋼化玻璃材質三角尺擊打孩子頭部，男教師打傷學童後，未第一時間通知家屬後，而是偷偷帶去醫院縫合。

事發兩小時後，涉事老師將孩子帶到醫務室包紮未見效，送往附近醫院治療後才告知家長，該家長表示，在自己知道情況時，孩子已在醫院準備縫合傷口，後來進行5個小時的開顱手術，才將被打碎的頭骨和異物取出。

家長透露，「孩子頭部被鋼化玻璃戳進去5cm左右」，目前孩童已經殘缺的顱骨使用鋼板修補，現在仍處於危險期。

校方避重就輕 教育局介入調查

對此，校方工作人員回應表示，校方正在處理此事，具體情況不便透露，「現在公安、教育局和我們都在這裏處理此事，事情不像家長傳的那樣。」湖南岳麓區教育局工作人員表示，已介入此事，具體情況正在調查中，事實清楚後續官方將會進行通報。

報道同時指出，被家長指認毆打學生的男教師是一名信息技術老師，平時教授電腦繪畫等課程，曾獲教學競賽獎項。

岳麓區教育局7日下午回應稱，已對該校黨總支書記和涉事教師宋某明作出停職處理，宋某明正在接受公安部門調查。教育局指出，將全力組織做好受傷學生的醫治工作，有關部門將依法依規嚴肅處理涉事人員。同時，將全面加強師德師風建設和學生安全管理。