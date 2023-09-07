河南高校男生殺人後跳樓亡　致同學1死2傷　網民呼籲關注心理健康

撰文：鄭寧
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今日（9月7日），河南洛陽理工學院疑似發生命案，一名學生殺死3位同學，引發關注。警方今日下午通報稱，事件發生在9月4日，造成包括作案在內2死，及2名學生受傷。

網傳消息稱，洛陽理工學院一名男學生在宿舍上樓時，一路用刀捅殺同學。據目擊者描述，事件發生在學校的宿舍區內。事發後，學校當即通知了警方和醫療救援人員。然而，由於傷勢過重，傷者最終在送往醫院的途中不治身亡。網民拍攝的影片可見，現場血跡斑斑，有人躺在擔架上被推走。

事件在網絡引發輿論關注，9月7日下午，學校保衛處一工作人員回應內媒稱，不了解情況，也未回應網傳消息是否屬實，僅表示不接受採訪。另有知情人士透露，學院工作人員表示正在調查事件，學校將會發布通報。

今日下午，洛陽警方通報表示，事件發生在9月4日下午，犯罪嫌疑人紀某（男，該校學生）作案後跳樓自殺，經搶救無效死亡；受害人雷某（男，該校學生）經搶救無效死亡。另有兩名學生在阻止犯罪過程中受傷，正在接受治療、傷情穩定。目前，案件正在進一步偵辦中。

今年以來，內地校園多次發生殺人案件，有網民表示，學校及社會應當關注學生身心健康，給學生們進行正確的心理疏導和教育。

網民睇法：

什麼仇什麼恨要同歸於盡

大學生的思政教育、心理健康的相關經費到底有沒有落實到位？

都是高中苦讀上大學的孩子，家長一定要引導孩子成績沒有人品重要，多關心身心健康。

可怕的學生心理健康

兩個家庭的破碎，哎！殺人害已。最後的傷害只能落到最親的人承受。

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