颱風杜蘇芮｜10歲女童北京探親被沖走遺體尋獲　父母：什麼都沒了

7月31日，一名10歲苗姓女童在北京門頭溝區潭柘寺鎮南辛房村被水沖走失蹤，女童當時身穿粉紅短袖黑褲子，頭紮長辮，身高一米二左右，被衝向北京市房山區曉幼營方向，她失蹤的消息引發舉國關注。



《頂端新聞》報道，苗姓女童的屍體在8月10日被找到，苗爸爸表示，「女兒是在當地洪水沖刷後的河邊，一處蓋滿樹枝的地方找到的」。失去愛女的苗爸爸，在北京經營多年的生意，全部家當也在此次洪水中被沖得一乾二淨，「做買賣的兩個車、屋裡貨全都沖走了，什麼都沒有了，現在投資也沒錢」，苗爸爸和苗媽媽選擇回老家。



女童的媽媽常女士透露，他們是河南人，因女童的父親在北京這邊做了點小買賣，特別來探望他。今年暑假，也是三年疫情來，苗媽媽第一次帶著女兒苗春優來到北京與其爸爸團聚，一家人住在北京門頭溝區潭柘寺鎮南辛房村一處租來的房屋。

7月31日，北京門頭溝區連日來的暴雨，最終引發山洪，該區多地被洪水沖刷、淹沒，包括苗春優一家所在地南辛房村。事發當天，洪水沖垮了房子，她只記得他們一家三口都被捲到水裡。「當時她爸爸抱著她，然後一個浪過來，就把他們倆沖散了」。

苗爸爸苗媽媽兩人靠攀著倒塌的大樹、電線杆爬上屋頂，最終成功獲救。」苗媽媽表示，他們夫妻被救援車救起後，女兒卻被洪水捲走不見失蹤。

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女童的父親、苗先生回憶，7月31日事發當日水勢迅猛，短時間便沖塌了房子，妻子掉入水中，為救妻子，苗先生也抱著女兒跳入水中，「沒想到一浪接著一浪就把我和孩子打散了」。

8月11日，苗春優父母接到北京門頭溝區警方的一個電話，稱近期警方在洪水災區發現一具屍首，經DNA比對後，確定是苗春優，讓他們來認領。苗媽媽說，自己認不出來女兒的樣子，「反正DNA比對是成功了」，。

對於孩子失蹤，苗爸爸非常後悔，「因為我一直在北京做調料生意，妻女在河南，過去三年聚少離多，趁著暑假女兒剛來不過十幾天，「誰知道一來就遇到這事了」。」

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父母已回老家：全部家當在此次洪水中被沖得一乾二淨

苗春優父母認領完女兒的遺體後，在當地好心人的幫助下，他們得以免費將女兒遺體火化，並將女兒安葬在北京。夫妻兩人沒有繼續留在北京做生意，離開當地災民安置點後，回到了河南老家。

9月6日，苗春優父母接受內媒採訪稱，他們已經回到老家十多天，「我老婆自孩子出事兒後老頭痛，在北京的治療也貴，就想著回老家治她的頭疼病」。

苗爸爸說，苗春優出事後，妻子一直睡不好覺，心情也不好，「可能是這方面的原因，引起的頭痛。」

北京做多年小買賣的苗爸爸，全部家當在此次洪水中被沖得一乾二淨，「我們在那兒做買賣的兩個車、屋裡貨全都沖走了，什麼都沒有了，現在投資也沒錢」，苗爸爸表示，回老家對他們來說，除了也算是經濟上的一種過渡。

今年五十多歲的夫妻兩人，有兩個已畢業工作的雙胞胎兒子，苗春優是他們的第三個孩子，他們一直都很寵愛這個年幼的小女兒。

年僅10歲的苗姓女童在暴雨中過世。

苗媽媽：曾經跟女兒形影不離，現在心裡空空的

苗媽媽在遺憾地說，如果沒有發生這件事，最近這段時間，苗春優就會在北京結束暑假，和她一起回到老家讀五年級，「本身她爸爸在北京掙錢，我就在老家種著點兒地，看著小姑娘，照顧她的生活學習。」

「這十年來，我都是跟我家小姑娘形影不離的，天天都在一起」，苗媽媽說，自己有時想想，都覺得很恍惚，「心裡空空的，養這麼大的女兒，突然已不在自己身邊了」。

不過，回老家的這十來多天，不停有鄰居來家串門聊天，安慰苗媽媽，這讓她的心情有變舒暢些，「現在睡眠好多了。」她說。