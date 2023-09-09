清潔工不慎將住戶699元限量鞋丟棄　遭辱罵索賠萬元憤而上吊自殺

陝西延安女子擔任社區清潔員，工作時不小心將住戶元原價699元（人民幣，下同）限量版鞋子當垃圾丟掉，不僅受到主管的言語辱罵，還要求她賠償1萬元，她後上吊身亡。清潔工女兒、崔小姐控訴，母親因不堪被人侮辱，稱母親在上吊前來回徘徊，「一直在抹眼淚，不知道受了多大冤屈」。



物業公司負責人則回應稱，當時鞋子的主人沒有辱罵行為，「只是雙方分歧過大」。對於這起事件，多數網民認為住戶欺人太甚，批評「699元賠一萬，是不是欺人太甚」、「是什麼鞋要賠1萬?應該是住戶自己放在樓道的吧?」、「放樓道的臭鞋就該全扔了，給慣的」



《百姓關注》報道，崔小姐指出，她媽媽生前在「吾悅首府」做清潔員，日前撿到一位住戶的鞋子，以為是垃圾就順手丟掉，幾天後被對方索賠1萬元，甚至遭到言語辱罵，之後上吊自殺。

內媒發布的影片可以看到崔小姐跑到媽媽生前工作的大樓討公道，遭到當地的保安拉走驅趕。

崔小姐表示，「物業工作人員在現場有聽到媽媽被罵，他們覺得太難聽了，就先叫她出去等，後來發現媽媽在樓上上吊自殺，她在上吊前來回徘徊了很久，一直在抹眼淚，不知道受了多大冤屈」，父親也曾接到媽媽生前最後一通電話，告知要被扣1萬元。

新城悅物業公司負責人辯解稱，當事人沒有遭到辱罵，「她當時說時間過太久，鞋子丟了」，而對方只說鞋子是限量版的，找不到就要賠償。

負責人稱該限量鞋現在已經買不到了，原價是699元。現場所有監視器畫面都已經交給警方，「進行過2次調解，雙方確實分歧過大」。對於鞋子主人是否提出1萬元賠償，物業公司負責人沒有詳細說明。魯藝派出所則回應，一切都還在協調處理中。

網民點睇：

什麼限量版699，還獅子大張口要一萬，就會欺負保潔，殺人償命！

應該走法律途徑的，這樣太不值得了。

現實中有這樣的人，自認為高人一等。幾年前一個女的請人裝修房子，最後說這說那不給錢，還要裝修工人賠償損失，那裝修師傅哭著說不收錢都不行。

一雙臭鞋，一條人命，唉。

