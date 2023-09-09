學生未校內訂餐被趕出教室淋雨吃飯？深圳一校捲爭議教育局介入

不訂餐就要淋著雨吃飯？近日，網民爆料指出，廣東深圳寶安區金碧實驗學校竟把不在學校訂餐的學生趕出教室，不但讓他們淋著雨吃飯，還禁止家長送餐，亦不準他們進教室午休。校方工作人員事後回應指，學校本身不允許校外食品進校園，但並沒有不允許家長送飯，學生若有在教室午休需求，可以提出申請。目前，當地教育局已介入。



網傳影片顯示，多達七八名身穿校服的男女學生一同站在校園中吃飯，其中一名同學撐了一把黑傘。影片發布者表示，金碧實驗學校把不在學校訂餐的孩子趕出學校，讓孩子們在下雨天只能淋著雨吃飯，且學校禁止家長送餐，不在學校訂餐的不能進教室午休，「說午休和學校訂餐是捆綁的」。

周五（8日），金碧實驗學校的胡老師表示，網傳情況不實，學校沒有不允許家長送飯，且學生也可以在吃完飯後在教室午休，有需求的可以提出申請。吃飯方面，胡老師稱，學生在哪吃飯由他們自己選擇，但考慮到食品安全問題，學校本身不允許校外食品進校園，特別是集體訂餐。而在周四（7日），由於學生們集體在一家餐館訂了很多份套餐，這家餐館又是學生家長開的，「我們和家長溝通之後，他可能不樂意，所以有了這個視頻」。

目前，學校相關部門正在了解情況，教育局已介入。寶安區教育局工作人員稱非常重視事件，相關部門會統一跟進。

公開資料顯示，金碧實驗學校是一所九年一貫制民辦學校，餐食情況為配餐。該校是寶安區優質化民辦學校、深圳市一級學校、廣東省義務教育標準化學校，其初中部先後8次被評為寶安區初中教學管理先進單位，獲得2020年寶安區民辦教育質量獎。

網民點睇：

學校統一配餐就安全了？至今只看到過多次在學校食堂發現鼠頭，家長送餐難道還能有鼠頭？

意思在教室午休還需要申請？不申請不能進？現在的學校都這麼規範了嗎？牛逼

現在的學校怎麼好像變成了盈利機構，，這種情況好像到處都有，是不是現在國家嚴抓受賄收禮，沒地方賺外快了，就想方設法從其他地方搜刮民膏

學校是育人的地方，怎麼能幹出如此讓人不可預料的事，一定要嚴查，徹底懲治，對當事人踢出教育系統，永不錄用

學校統一訂餐，美其名為了學生的食品安全問題，實則是裡面的油水多，另外方向是不統一訂餐，一旦出問題，責任說不清楚，當然統一訂餐出了問題，學校也會扯牛皮

