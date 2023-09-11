父親偷藏高中錄取通知書　女兒17年後揭真相：感覺好心酸啊

山東濰坊一名王姓女子反映，近日得知父親在17年前藏起其高中錄取通知書，一直以為未有考上高中的她，初中畢業後直接到工廠打工。王女質問父親為何隱瞞時，對方卻直言「那時候沒錢，說了也白搭」。



王女表示，近日帶孩子回娘家，吃飯後一家人看電視時，弟弟從屋內拿出一個紅袋，袋內放有她小時候的照片，以及小學、初中的畢業證，突然丈夫從袋中取出她的高中錄取通知書，「（他）問我你當時考上了？我突然就蒙了，我從來沒有見到過這個，也從來沒有聽我爸說過」。

王女當刻詢問父親，但對方一直表示「這麼多年了他都忘了」，且一臉不自在的表情。她一再追問之下，父親竟直言「說了也白搭，那時候沒錢，一年交那麼多錢他拿不出來」。她表示，當時知道家中情況不好，即使知道考上高中也不會堅持要讀，「但我爸竟然直接選擇隱瞞我不告訴我，突然感覺好心酸啊」。

王女的丈夫表示，妻子是體育生出身，還是國家二級運動員，沒能讀上高中是她心中的遺憾。妻子的家庭情況不好，父母都是殘障人士，「家裏當時有多少錢，她都知道，2006年的時候，她家裏的存款都不過萬。正常家庭交學費可能會沒有問題，但她家確實交不起學費」。

網民睇法：

換我的話，我無法原諒，直接斷絕關係



我覺得父親還是有…愧疚？不然他何必留着，一把火燒了更安全不是？



哇...人生轉折沒了



毀人一生



離家出走吧，真難受，難以面對



沒錢不過是貧窮，但藏通知書那是不道德。如果真的上了高中，考上個好大學，也許人生就改變了，家庭的命運也有可能改變了。



那不僅僅是一紙錄取通知書啊，那是一個孩子的未來啊，學歷高低關係到孩子的一輩子，這父親真的自私又愚昧

