大灣區青年就業計畫起薪1.8萬！港青入職騰訊：曾水土不服

9月13日，2023年「大灣區青年就業計畫」入職歡迎儀式在廣州舉辦。香港特別行政區政府勞工及福利局局長孫玉菡在致辭中表示，該計畫自2021年推出以來，吸引了400多家企業提供3400多個職位空缺，涵蓋金融、科技等不同行業，共有近1100名香港青年到粵港澳大灣區內地城市工作，參與企業和香港青年都對該計畫表示十分滿意。



今年3月，香港特區政府宣佈恆常化推行「大灣區青年就業計畫」，讓更多香港青年融入大灣區，目前該計畫申請期延至今年12月31日。



「大灣區青年就業計畫」由香港特區政府在2021年初推出，旨在鼓勵在香港及大灣區內地城市均有業務的企業，聘請、派駐香港青年到大灣區內地城市工作，讓他們瞭解香港和大灣區內地城市的最新發展並把握大灣區發展機遇。參與該計畫的畢業生可獲每月1萬港元、最長18個月的津貼，並可獲不低於1.8萬港元的月薪。

香港特別行政區政府政務司副司長卓永興介紹，「大灣區青年就業計畫」是特區政府鼓勵香港青年融入國家發展的重要措施，為他們創造更多發展空間。他鼓勵所有參與計畫的香港青年要好好把握機會，在大灣區內地城市積累寶貴工作經驗，與內地人才相互交流，為香港更好融入國家發展大局，作出更大的貢獻。

由於社會各界對該計畫試行效果非常認可，香港特別行政區政府於今年開始恆常推行該計畫。截至9月，2023年「大灣區青年就業計畫」共有220多家企業提供2000多個職位，目前已有341位香港青年通過該計畫到粵港澳大灣區內地城市工作。卓永興呼籲，希望有更多企業支援，提供更多優質崗位，協助香港青年投身大灣區建設。

連續三年參與該計畫的企業，中國銀行（香港）有限公司副總裁邢桂偉說，大灣區發展機遇無限，參與「大灣區青年就業計畫」的香港青年既擁有國際視野，又擁有內地金融實戰經驗，是寶貴的人才。

儀式上，大灣區職場導師與香港就業青年現場結對，幫助香港青年更好適應內地工作生活環境。

現有3232名港澳專業人才在大灣區內地執業

香港青年蔡嘉麟於2021年首批通過「大灣區青年就業計畫」入職騰訊，目前擔任大灣區公共事務部高級經理。初到深圳時，他感覺有些「水土不服」，不過他很快結識到了新的朋友，融入新的工作生活當中。

「我們都知道粵港澳大灣區發展前景光明，但究竟機遇怎麼樣，光待在香港是感受不到的，『大灣區青年就業計畫』正是為我提供了認識大灣區、融入內地工作生活的寶貴機會。」蔡嘉麟說。

為了助力港澳青年更好融入國家發展大局，廣東人社部門做足了服務工作。廣東省人力資源和社會保障廳廳長杜敏琪介紹，對參加「大灣區青年就業計畫」的香港青年，廣東給每人每月提供最多2000元人民幣共18個月的生活補助。

據其介紹，在促進就業方面，在粵就業創業港澳青年可以同等參保、享受待遇，現有超33萬人次港澳居民參加養老、工傷、失業保險。在旅遊、醫療、建築規劃、教育、律師服務、金融、社工、專利代理8個領域，可以適用職業資格認可，現有3232名港澳專業人才在大灣區內地執業。可以申報職稱評審，現有297名在粵就業的港澳專業人才獲評廣東職稱。

此外，杜敏琪還表示，廣東建成「1+12+N」港澳青年創新創業孵化體系，優先向港澳青年免費開放，提供辦公場地、工商財稅、項目推介等全鏈條服務。粵港澳每年合作舉辦大灣區大學生就業實習雙選會，年均提供近10萬個就業實習崗位。每年舉辦廣東「眾創杯」創業創新大賽，專設港澳賽區，對獲獎項目按獲獎等次給予5萬至50萬元獎金。