緬北電詐移師杜拜？知情者：行事沒東南亞囂張　警惕Telegram搵工

近年來，緬甸詐騙園區使人聞風喪膽，當局亦持續作出打擊行動，希望震懾詐騙分子。然而據中外多家媒體報道，「緬北電詐」有搬到阿聯酋杜拜的勢頭，KK園區內的「公司」正計劃往杜拜遷移。對此，兩位在杜拜生活過的中國人近日向內媒《紅星新聞》透露，近年杜拜的電詐園區的數量確實呈增長趨勢，不過相較於緬北電詐園區，他們行事沒那麼囂張，少有惡性事件發生。



早在2021年，中國駐杜拜總領事館便接連發佈提醒，籲民眾警惕。如2021年2月23日，總領事館稱當局多次接到中國公民求助，自稱輕信「高薪工作」、「從事網絡傳媒和遊戲推廣」等招募資訊而貿然應聘，結果到當地後被強迫從事電信詐騙和網絡賭博等違法犯罪活動，護照被扣、行動受限，人身安全受到嚴重威脅；5月19日，總領事館更稱不法分子冒充中方使館工作人員實施電信詐騙案件頻發，提醒僑胞和留學生提高警惕。

中國駐杜拜總領事館多次發佈提醒籲民眾警惕當地電詐。

而在6月，馬來西亞《中國報》一篇名為《青年困緬甸KK園區被勒索3萬贖身否則可能被活埋》的報道提到「現時KK園區已臭名遠揚，計劃搬到迪拜」。

對此，曾在杜拜生活10年、現時的工作重心仍然在當地的毛先生向《紅星新聞》表示，杜拜確實有境外詐騙，且數量還不少。當地華人圈私底下會以「菠菜」來稱呼這些從事境外詐騙的群體，又指「菠菜」群體是流動的，現時對當地的「菠菜」群體沒有真實統計。

據毛先生介紹，目前杜拜較知名的「菠菜園區」主要有DIP和矽谷（Silicon Oasis），以及拉斯海馬酋長國的鳳凰園區、永利園區等。同樣在杜拜生活過、現時營運著中文自媒體的杜先生則表示，這些所謂的「規模化園區」大多數在荒蕪的郊區，但也有一些小型的流散據點，如租一棟別墅。

之所以「菠菜園區」在杜拜日益增多，離不開2019年8月18日，柬埔寨政府發佈針對非法網絡賭博的禁令。禁令導致當地非法網絡賭博、詐騙等受到嚴厲打擊，自此不法分子開始移師，先頭部隊約在2019年抵達阿聯酋，大規模進駐杜拜則是在2020年至2022年。

東南亞加強打擊詐騙導致不法分子開始移師，圖為9月6日，緬甸開展抓捕行動，集中向中方移交1207名涉詐疑犯。（紅星新聞）

據杜先生介紹，自2021年下半年起，愈來愈不諳英語的外地人找他當杜拜當地司機兼導遊，還有提出讓他幫忙買30部手機、50部電腦的要求。杜表示，當對方提出這種要求時，他基本上也對對方身份心知肚明了，因此他不會去打聽，也不深交。

不過由於圈子小，幾次接觸下來，杜先生和對方也會稍微熟絡一點。某次，他甚至一度得以進入「菠菜園區」為自己業務張貼廣告。據其透露，園區生活設施齊全，猶如一個封閉且自給自足的「小社會」。內部有好幾棟寫字樓，每棟樓的一樓大堂出入口都設有閘機，只有那些「老闆」、「首長」才可直接出入，若只是「普通員工」，就沒有門禁卡，出不了去，被限制人身自由。

不過毛先生和杜先生都表示，杜拜和緬北的電詐園區有著一定的差異。毛先生表示，雖然在內部管理和詐騙管道上，雖然兩地所謂的園區皆有類同之處，但在行為處事上還是存在著很大區別，杜拜的電詐園區並沒有東南亞那麼囂張，即使也有少量惡性事件，也絕不會像電影《孤注一擲》般那樣無法無天。

阿聯酋的社會法治相對健全。（Wikimedia Commons）

究其原因，他認為，這是因為阿聯酋的社會法治相對健全，導致「菠菜」們很難在當地尋找到政府或警詧方面的保護傘。

最後，毛先生和杜先生均呼籲國內網友在通過網絡找杜拜的工作機會時，一定要注意辨別，首先要警惕「高薪誘惑」，其次是所謂的網絡公司、科技公司、遊戲公司、區塊鏈公司等，尤其公司名稱如果奇奇怪怪的，更加要慎之又慎。另外，Telegram是「菠菜」圈內最流行的通訊軟件，若有招聘人員留下自己的Telegram聯繫方式，必須要警惕。