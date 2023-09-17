高票價入園只能看假鯊魚惹議　度假區回應：仿生鯨鯊是高科技

河南鄭州海昌海洋旅遊度假區9月底開幕，度假區圍繞海洋、極地兩大核心打造多個動物場館及遊樂設備，園內更有超過5萬隻海洋極地動物坐鎮。不過，有網民反映299元（人民幣，下同）的票價，只能看到假鯊魚。



園區工作人員介紹，度假區將於9月28日開幕，門票299元，目前度假區內的場館已建設完畢，6大場館將會率先對外開放，「現在就剩開荒，座椅保潔」。

對於網民質疑度假區展出的是假鯊魚，工作人員證實並稱「不是真實的，外表的話其實和真的一模一樣」，仿生鯨鯊是目前國內的高科技產品。工作人員介紹，仿生鯨鯊會配合美人魚做表演，「仿真的那個效果還是蠻真實的」。

鄭州海昌海洋旅遊度假區展出仿生鯊魚。（微博＠浦東原住民Sophia）

據宣傳，鄭州海昌海洋旅度假區是中原首個海洋文旅度假區，圍繞海洋、極地兩大核心重點打造6大主力動物場館、10餘項遊樂設備、 5部海洋大戲、1大沉浸式IP主題娛樂區。園方介紹，度假區除了擁有超過5萬隻海洋極地動物，更有世界首條仿生鯨鯊亮相中原，身長4.7 米，重達350 公斤，由全機械打造、人工智能製導。

網民睇法：

不裝了，我就是要騙你錢

挺好，別禍害動物

假的鯊魚是配合表演，那有沒有真的鯨鯊啊

鯊魚不好養

買個門票去看高科技

真鯊魚帶有攻擊性，說不定被核污染了。我們大家遊玩的安全，開心最重要。

