學生妹搭巴士「手戴180萬名錶」 眼尖網民驚呼：雨傘是勞斯萊斯
撰文：中天新聞網
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富二代來體驗平凡人生活？
一名網友近日分享一張照片，從圖中可見一名身穿制服的普通學生妹，但網友卻表示：老闆娘好！請問有什麼是阿肥我可以為您效勞的嗎？」
雨傘鞋子鞋子全是勞斯萊、Hermès、LV等名牌出品（點圖放大瀏覽）：
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原來這位綁著馬尾、戴著眼鏡，腿上放著「清華大學」書包的學生妹，右手上戴的錶來頭可不小，圖中推斷，疑似是一支要價百多萬港元的名錶里查德米爾（Richard Mille），型號為RM 037，出廠年份是2021年。
讓網友看完全跪下，「頂級富二代下來體驗生活而已」、「坐在上面宛如登基」、「這台巴士是她家的？」、「我可以入贅」、「這首抽太強大了」、「家裡經濟不允許低調。」
也有眼尖網友發現，學生妹可不只右手戴的手錶值錢，就連左手也拿著名牌雨傘，並指出傘上的標誌是「勞斯萊斯」，讓網友們紛紛震驚表示，「左邊雨傘10萬（台幣，下同，官網顯示原價為700美元，約5485港元），右邊手錶百萬……」、「那把傘……要10萬啊」、「那支傘好像要10萬」。
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還有人曝光小妹妹全身品牌，「鞋子：LV trainer、傘：勞斯萊斯、戒指：愛馬仕（Hermès）、手鍊：梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）、手錶：里查」。
也有網友提出質疑，「應該專車接送了吧！不太可能搭巴士，應該是假貨？」、「若行頭都是真品，這樣身價的人應該出門是司機接送比較合理且安全」、「昨天看過她另一張站著搭車的照片，開始懷疑是擺拍了？」。
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