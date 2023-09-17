不允許提及「中國造、中國咖啡」　內地星巴克影片拍攝要求惹眾怒

在雲南擁有咖啡豆採購企業以及亞洲第一個咖啡豆生產者支持中心，但星巴克鮮少提及品牌所用的部分咖啡豆來自中國雲南。

近日，有網紅達人稱，星巴克邀請他們拍攝宣傳影片時拍攝時要求不可提及「中國造」、「中國咖啡」，引發關注。



綜合內媒報道，西安王先生是一位團購拍攝達人，經常為商家拍攝宣傳段視頻。9月14日，他成功入選星巴克的「全國達探」活動，並按要求拍攝9月16日內地星巴克39.9雙杯活動。

不過，拍攝要求中第四條明確規定，「拒絕提及中國造、中國咖啡相關話術。」

王先生說，該要求由群裡負責審核視頻的工作人員提出，在多個拍攝群內都有發布，大家看到後非常氣憤。其中有拍攝達人憤怒表示：「對不起，我不能理解的事兒，抱歉我放棄拍攝這個項目！在我的國家，不讓提我的國家，我接受不了。」

工作人員回復稱，希望將關注點集中在咖啡上，若提及「中國造」肯定會得到很高關注，「大家都有情懷，但是我們想把重心放在咖啡上。」但許多拍攝達人們並不滿意該解釋，紛紛退群，拒絕參與拍攝。

王先生不解，拍攝門店時並沒有標註「中國造」、「中國咖啡」等字樣，不知道為何會有這樣讓大家反感的要求。

截止目前星巴克並未回應，但已引發網民對星巴克的憤怒，紛紛表示「沒必要去消費」，「或許星巴克應該離開中國」；但也有網民表示理解，稱「美國的星巴克，沒必要提中國咖啡中國造」。

網民睇法：



如果你提了中國造又會有人說，明明不全是中國產的咖啡豆，你這是消費愛國情懷。都是炒作，誰也別笑話誰



不提中國造也行，星巴克直接滾出中國市場就OK



吃飯砸碗，這就是咱們慣出來的外國企業



國產的配不上你星巴克，也對不起這個價是吧？



前有拒絕警察坐座位，後有不能提中國造。「星扒克」真有你的，以後不去你家了！



滾出中國我們已經有兩個國民咖啡了

