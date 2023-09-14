羅湖暴雨後驚人照片曝光　私家車｢疊羅漢｣到天花板　住宅水浸2米

據深圳市氣象台消息，受颱風「海葵」減弱後環流和季風影響，深圳9月7日晚至8日早晨普降極端特大暴雨，打破了深圳1952年有氣象記錄以來7項歷史極值，位於羅湖區的深圳水庫超過汛限水位，於8日凌晨緊急洩洪，洪水借深圳河排至深圳灣入海口。



老街地鐵站附近的桂園路，距離深圳河1公里，緊鄰深圳河支流布吉河，成為本次暴雨中影響較嚴重的片區。

桂園路兩側，有不少建於上世紀80年代的老舊住宅區，商舖密集，居民眾多。

屋內被水浸到2米 多間小店血本無歸（點圖放大瀏覽）：

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被水泡過的一層 住著維修工、保潔阿姨、服務員

我是11日下午到的桂園路，的士在羅湖解放路上堵了十幾分鐘，準備往南拐進桂園路時司機發現，桂園路由南往北的單行道已經被封了。我從桂園路口下了車，空氣中飄著難以描述的味道，霉味、漚餿味、污泥味，夾雜了消毒水味。

暴雨已過去4天，桂園路兩側，還像是一個剛從泥水裏撈出來的生活空間——馬路上有些積水未乾，救援拖車、叉車，電力公司的維修車輛將路面塞得水洩不通，淤泥附著在剛被拖出來的私家車上。商舖門口，被丟棄的浸水貨品在路面上堆成小山。

老廬的煙酒雜貨店開在位於桂園路南側的桂木園小區內，店門前丟棄的貨品堆成一排小丘。店裡的冰箱、冰櫃全泡壞了，角落裡的兩台冷藏櫃，玻璃門碎了，水淹過來的時候，冰櫃隨著水流不斷撞擊冷藏櫃，門被撞碎了。店鋪門前，老廬的母親弓著腰，拿著水管沖刷著洗衣粉包裝上的污泥，母親聽說深圳暴雨後，匆匆從潮州老家趕了過來。老廬的店鋪、租的住處都位於小區12棟一層。他的出租屋也被水泡過一遍，不能用的家具和日用品都被丟了出去，屋子裡空空蕩盪，濕漉漉的泥漬附在地面上。他指著鐘錶下面的一條水漬線，「就淹到這兒」，那條線距離地面有2米左右。

7日晚，老廬大概10點多離開小區，家裡有孩子，夫妻倆不敢拖延時間，走的時候匆匆忙忙，什麼都來不及帶走。「我的損失大概有二十幾萬」，老廬一副欲哭無淚的表情，他的存貨大多數都被水泡過了，光煙就丟了幾大箱。老廬是潮州人，和妻子在此做生意有4年多，弟弟也在店裡幫忙。夫妻倆6個孩子，一家人靠這個生意糊口，「虧掉的錢，好幾年都賺不回來」。

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桂木園小區建於80年代，小區一樓的門大都開著，地面濕答答的，被水泡花的牆皮搖搖欲墜。屋外泥漬滿地，被丟掉的床墊、雜物在樓棟口堆得一片狼藉。垃圾車、救援拖車的倒車提示聲不絕於耳，三三兩兩的清潔工圍著成山的垃圾忙碌。一個上了年紀的清潔工告訴我，他們是被臨時藉調到桂木園小區的，這幾天從早上5點忙到晚上9點，「一天要幹15個小時」，他一臉疲憊，話語裡透著不耐煩。小區裡其他一樓住戶，跟老廬家一樣，在附近的紅桂中學（臨時避難點）住了三晚。從10日起，這些住戶們就得自己找住處，老廬一大家子，是在濕地板上鋪了床墊，湊合了一晚。

老廬的鄰居，住在13棟一樓的老李和妻子劉大姐，嫌屋裡潮氣太重，前一晚在門外搭了張遮雨布，幾張凳子拼在一起睡了一晚。劉大姐夫妻倆是河南駐馬店人，跟侄子合租一間房。屋裡的金屬雙層床看起來還結實，木頭床板被水泡散架，已經丟掉了。他們的家當不多，但都是自己置辦的，冰箱被泡壞了，洗衣機還能用，空調不知道還能不能用，被丟棄在角落裡的電磁爐、電飯鍋還沾著泥，「吃飯的傢伙，能用也不想用了」。

劉大姐一家，是7日夜裡11點離開的小區。水淹到門檻的時候，夫妻倆還在拿盆從屋裡往外舀水，「誰知道越舀越深，淹到了膝蓋」，兩口子慌了神，侄子早出門一步，在小區門口，碰到了組織撤離的社區工作人員，打電話通知兩人，「等我們出門的時候，水已經到腰這裡了」。「工資就那麼一點點，什麼都泡沒了」。劉大姐在飯店當服務員，侄子做裝修工。桂木園老區一層的套房，多數被隔成幾間，門直接開在樓棟外側，分租給不同的住戶，租客大都是乾體力活的人，他們沒有進入樓棟的門禁權限。

住在12棟一樓的韓女士，一家三口7日晚上10點鐘就上床睡覺了，「等反應過來已經晚了，出不去了」，她丈夫游到小區外求救。救援人員趕到時，水已經漫過了脖子，當時沒有救生艇，救援人員叫醒了樓上的鄰居，一個住三樓的小伙子，穿著褲衩趟著水，到樓下幫他們打開了門禁。樓上有套房子是公司宿舍，員工把多出的一張床位，借給三口人對付一晚。 10日夜裡，一家人在鄰居家客廳裡，鋪上紙皮睡了一晚。謝大姐一家七口，在桂木園10棟一層的三居室裡住了二十多年，家裡大部分家具、家電都泡壞了，客廳的牆壁正在重新粉刷。謝大姐丈夫喜歡收藏洋酒和普洱茶，茶葉幾乎都被泡壞了，「好多十幾年前買的普洱，都扔了，當時買都要2000塊一片」。

住在13棟一層的空調修理工李福蹲在地上，正拿吹風筒吹他的修理機器，「這個還能用嗎？」我問他，「死馬當活馬醫嘍」，李福說，這台機器售價1000多元。

桂木園一樓家家戶戶都在忙著丟雜物、丟垃圾，洗衣服，成排成排的衣物晾在屋簷下，遠遠望去甚是壯觀。連續幾天洗涮，韓女士的腳被泡爛了，謝大姐黑白分明的腳麵，被水泡得皺皺巴巴。逃離的時候來不及帶東西，洗過的衣服一時半會兒又晾不乾。乾爽的鞋子，替換衣物成為緊俏物品，一個7、8歲的小男孩穿著成人短袖，衣擺晃晃蕩盪到了小腿，「裡面還光著屁股呢」。

保潔阿姨林月鳳住在13棟一樓，身上的衣服是在上班的地方烘乾的，她跟住在附近的弟媳，借了一個包，一包替換衣服，裡面有條褲子腰太肥了， 「我還得想辦法把腰紮緊了」，她舉著褲子笑哈哈地說。「戶口本，小孩出生證，結婚證都泡沒了，冰箱沖走了」，韓女士衝我伸伸腳，腳上的拖鞋，也是別人借給她的，家裡的電動車被水泡壞了，他丈夫剛剛拿去賣廢品，「100塊錢賣了」。

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欲哭無淚的商戶

開在桂木園門口的森森記便利店內，老闆娘葉姐這幾天一直忙著清理店鋪，「昨晚忙到3點才睡，光丟掉的貨物（價值）有四五萬了，4台冷藏櫃都壞了，我哭都沒地方哭，我們還欠著銀行十幾萬。」

桂木園斜對面的電動車行門前，擠滿了送修的電動車，留在車座上的車主，看過去都是愁容滿面。車行老闆老歐忙進忙出，找配件，測試電箱零件……無暇與我搭話。車行另外一個工作人員告訴我，加上倉庫庫存，這家店大概有幾百輛新電動車被水泡了。車行對面的寵物店店員告訴我，店裡價值幾百萬的治療、檢測儀器都被水泡壞了，唯一慶幸的是，水漫進來的時候，寄養的寵物都放在了二樓。

誠肯五金商行距離電動車行20米左右，老闆娘胡姐坐在店門前，清洗著還能二次出售的貨品，店門到人行道三四十平方米的路面上，鋪滿了被水泡過的貨物，以及要丟棄的廢品。「已經拉走好多車（垃圾）了，膩子粉、填充劑那些裝修材料都丟了，剩下的這些，鐵的、帶電線的肯定還要丟，不銹鋼的還能賣，也只能賤賣。現在我都算不清損失，能撈回一點是一點吧。」

7日夜裡11點多，胡姐趕到店裡，她拿著墩布、油漆桶堵在門口，「一點用都沒有，搞了半個多小時，水已經淹到胸口了」，眼睜睜地看著門口堆積的雜貨被水沖走，她趕緊跟著丈夫往家的方向走，「走到我們小區的時候，水已經淌到我臉上了，要不是我老公托著，我都回不去」。五金店南側的一家連鎖茶葉店內，貨架上空空蕩盪，幾個店員呆呆地坐在門口。五金店北側的藥店內，貨架上半數藥品已經清空，「保險公司的人來取走了」。這是在這條街上，唯一透露給店鋪生意購買保險的商戶。附近一家雜貨店的老闆娘感慨，「我給家裡買了好多保險，怎麼就沒想到給店鋪買保險，唉…… 」

躺在泥漬裡的水泡車

謝大姐家裡的車是前年花16萬買的。水淹進小區時，丈夫把車開到了大路上，沒走多遠前面已開始堵車，後面的水越來越深，他沒法把車開到更高的位置。他們雖然買了全保，但水最後只淹到了車錶盤的位置，按保險公司的規則，只能按修理標準賠償，「被水泡過的車，你說誰還敢再開呢」。

桂園路上的一台救援拖車內，司機朱師傅正躺在駕駛室裡打盹，他8號從湖南拖一輛車到深圳，到深圳已是夜裡11點，當時羅湖水深的地方，水位高於拖車車門底側。當晚他開始接單拖車，到11日下午總共拖了30多台車，「現在救援車都堵在這條路上，你拉到（需要拖的）車，開出去也很難」。

桂園路北高南低，電影大廈位於這條路的最南端，比桂木園的地勢更低。電影大廈是一組高層建築，由商務公寓和住宅區組成。地面停車位寥寥無幾，更多的車輛停在大廈負一層、負二層的地下停車場裡。叉車司機老石在電影大廈停車場忙了三天，上週六，他和另外兩個同事從廣州趕了過來。「三個人，兩台車，已經乾壞了一台。早上9點到晚上12點，忙得開的酒店都沒去住。 」老石和搭檔負責電影大廈，及附近另外一個小區的叉車工作，主要負責把被水泡過的私家車，從停車場拖到救援拖車旁。他粗略計算了一下，這三天他們拖出來三十多台車。

地下車庫環境複雜，通道狹窄，老石和同事11日下午，把一台私家車從車庫拖到地面，就花了兩三個小時。停車場沒有恢復供電，地面上的淤泥混著雜物、玻璃碎片，被水沖散的車輛橫七豎八，大廈去往負二層的彎道上，三台車摞起來高達數米。我穿著在對面雜貨店買的膠鞋，還未走到負二層，一片碎玻璃扎穿鞋底，抵在左腳掌上。

在叉車忙著進進出出時，零零散散的小區住戶，打著手機手電，摸黑進了地下車庫，要確認自家車的位置。一個穿著布鞋的中年男人，跟著我和老石走到負二層，趟著高過腳面的泥水，找到了自己的車，「在這兒，在這兒」，他指著那台蒙了一層淤泥的車，衝著老石喊。

據深圳晚報13日報導，截至9月11日晚，羅湖區157個需抽排積水小區已基本完成抽排，剩餘個別小區仍在緊張清淤。羅湖共有132個公變居民小區、31個專變居民小區受強降雨影響停電。通過搶修、發電車應急供電等手段，截至9月11凌晨2點，132個公變居民小區（所在地線路、變壓器、到每戶電錶全部由供電局安裝、維護、管理的小區）、 31個專變居民小區（使用專用變壓器小區）已實現復電。

備註：文中人物李福、林月鳳為化名。

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