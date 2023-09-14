大叔「肛門插一根」痛到送院　30厘米膠管「頂到肝臟」　原因曝光

便秘一直以來都困擾著許多人，江蘇一名65歲老翁因便秘腹脹難受，不去醫院治療，而是用一根直徑約3厘米、長約30厘米的塑膠管塞進肛門「掏糞」。



然而，便秘不但沒緩解，還失手將管子全部塞進腸道，只好到醫院搶救。

最終醫生通過內視鏡將深入結腸的管子取出。

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據內媒《現代快報》報導，老翁6日上午被送到江蘇常州的急診，影像檢查後發現塑膠管已深入體內，末端甚至已經頂到肝臟附近，從解剖學看應該到了乙狀結腸深處。

醫療團隊通過內鏡技術將塑膠管取出，並將內鏡送至結腸處觀察，沒有發現腸道穿孔，但是有黏膜水腫、潰瘍形成。

醫生解釋，「我們發現患者腸道內有大量內容物，局部腸道黏膜水腫。如果不及時取出管子，可能發生腸道穿孔甚至腸道缺血性壞死，後果將不堪想象」。

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幸運的是，老翁沒有發生腸道穿孔病變。

據外科醫生李在峰表示，最常見的功能性便秘，分為慢傳輸型便秘、出口梗阻型便秘及混合型便秘等3種。其中，出口梗阻型便秘與生活習慣不良有很大關係，特別是久坐馬桶看書、玩手機等，導致便意遲鈍，大便堆積直腸。

如果能改掉壞習慣，就可以慢慢恢復便意的敏感性。此外，坐便姿勢也會影響排便順暢度，可採用蹲姿，或坐姿時在腳下墊個小板凳，增加腹部壓力促進排便。

李在峰表示，便秘跟「情緒壓力」有一定關係，大多數慢性便秘患者都有焦慮、緊張等精神症狀。平時飲食比較精細，進食量少，運動量也少，不能每天排便而壓力增大。

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通過適當增加運動量，多吃含果寡糖的食物，如水果、大麥、玉米、黑麥、紅薯等，不要為一時排不出而糾結，接受2至3天排便一次的習慣，壓力緩解便秘也就消失了。

李在峰提醒，長期或者慢性便秘不僅會導致肛裂、痔瘡，甚至會導致腹壁疝。患有肝硬化、心血管疾病的患者，更會導致病情加重。「便秘雖常見，但莫要大意。長期便秘，首先要去做醫學檢查，排除各種病變後，在醫生的指導下通過調整飲食、增加運動和生活習慣來改善腸道功能，應遵循循序漸進的治療原則，切記不要圖一時暢快而服用含大黃、酚酞類的刺激性瀉藥。」

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