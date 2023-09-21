黑龍江男分手後求和不成刺死前女友母　死者家屬請求立即執行死刑

黑龍江安達市男子高某，與女友王思琪分手後求和不成，又因借錢被拒而心生怨恨，多次以電話或微信語音騷擾對方，更威脅要殺死女方全家。今年3月，高某持刀尾隨王母回家，後者身中數十刀死亡。

法院日前一審判定，高某因故意殺人罪罪成被判死刑，緩刑兩年。王思琪不服一審判決，已申請提起抗訴。

王思琪表示，高某是蓄意謀殺，「刺了我媽好多刀，每一刀都在要害部位」；認罪並非免死金牌，家人唯一訴求是高某受到公正懲罰，「請求法院依法判處他死刑立即執行」。



分手後求和不成，心生怨恨

《上游新聞》報道，2016年，王思琪與高某確定戀愛關係。高某一直沒有固定職業，王思琪需要打工賺錢負責兩人平日的開銷；在交往期間，有暴力傾向的高某更多次家暴她，「我實在拿不出錢的時候，高某就打罵我」。

判決書顯示，因高某的過激行為，王思琪與家人曾三度報警求助。證詞顯示，2018年，兩人開始談婚論嫁，王母提出10萬元彩禮，雙方家長未就婚禮相關事宜達成一致。王思琪之後提出分手，高某懷恨在心，認為她聽信母親的教唆才分手，於是上門辱罵王思琪一家，後者報警處理。

高某其後不斷求和，直至2021年底，王思琪再次提出分手，為了躲避對方，她遠赴哈爾濱打工。王思琪稱，高某頻頻打電話、發微信恐嚇她，甚至威脅自己必須與他見面，否則殺死她及其家人。

王思琪曾嘗試與外界斷絕聯絡、離開家鄉、搬家、報警，但高某仍透過電話或微信語音騷擾她，威脅要殺死對方全家，甚至持刀上門尋人。2022年3月26日晚，高某持刀到哈爾濱市王思琪租住的公寓外蹲守，試圖拉走女方。

閉路電視畫面顯示，高某拉王思琪手臂、扯頭髮、掐頸，後者雖竭力掙扎，但依然從電梯間被推擠到走廊附近後被壓倒。王思琪手臂、手肘等有多處瘀傷，頸上還有一處划痕，「幸好當時有人過來，否則後果不堪設想」。

判決書顯示，王思琪兩次報警求助，但高某仍未收斂。王思琪在證言中稱：「在派出所，高某稱其愛我，如果不跟他和好，就殺了我。」微信聊天記錄顯示，2022年4月，高某向王思琪發微信稱，「只要我一息尚存，絕對弄死你們，你全家有一個算一個」、「下次見面就是你死的時候」。

監控畫面顯示，高某在王思琪的住處蹲守，並以暴力將她拉走。（上游新聞）

尾隨前女友母親，持刀行兇

2023年3月8日，高某向王思琪借錢遭拒，並稱「我肯定讓你後悔」。王思琪擔心家人安全，特別提醒母親與妹妹注意安全，下班回家後要報平安，但讓她始料未及的是，再次接到消息是母親遇害的噩耗。

高某借錢遭拒後曾致電王母，兩人在電話中爭吵。法院審理查明，掛斷電話後，高某戴鴨舌帽、眼鏡，持刀到王家附近蹲點。當晚9時8分，高某尾隨王母回家，持刀行兇後逃往大慶市，並到當地公安局自首。3月9日，高某被警方刑事拘留；3月22日，被檢察院批准逮捕。

經鑑定，王母生前被帶刃刺器多次刺擊胸部及頭部，造成心臟破裂、肺破裂、肝破裂失血合併顳骨粉碎凹陷性骨折，硬腦膜破裂及腦組織挫碎死亡。公共安全機關的《鑑證書》顯示，王母頭部創口1處、頸部創口4處、胸部創口約17處、四肢創口1處。

家屬不服一審死緩判決，申請抗訴

8月30日，黑龍江省綏化市中級人民法院開庭審理。判決書顯示，高某犯故意殺人罪，鑑於其自首且認罪認罰，可依法從輕處罰；法院最終判處高某死刑，緩刑二年執行，剝奪政治權利終身，限制減刑。

王思琪一家並不認可一審判決結果，已向黑龍江省人民檢察院提出抗訴申請。刑事抗訴申請書認為，高某犯罪預備充分，在實施殺人行為時頭腦清醒，思路清晰，在捅刺了第一刀後，王母當即就仰面倒下，失去反抗能力，高某並未罷手，緊接着向其身體要害的頭部、胸部、頸部等多處捅刺數十刀，導致王母當場死亡。

抗訴申請書提出，高某是預謀殺人，其實施殺人行為時犯意堅決，殺人手段極為殘忍，主觀惡性極大，社會危害性極大，依法應判處死刑立即執行。高某自首和認罪認罰只是為了減輕刑事責任，並非真誠地悔罪，且判決對自首情節認定錯誤。高某是在知曉一切法律後果的情況下仍選擇實施殺人行為。同時在殺人後，高某曾在社區踱步，經過冷靜分析，得出自首可以減輕刑事責任的結論，因而才去自首。

王思琪表示，她們一家多年來都活在恐懼中，在殺害母親後，高某始終沒有表達過歉意，「就在庭審現場竟然還在笑」。她指出，認罪不是「免死金牌」，高某已被一審法院認定犯故意殺人罪，雖有自首情節，但不足以對其從輕處罰，請求法院依法判處他死刑立即執行。