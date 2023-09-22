35歲男愛飲甜嘢釀雙目失明　嚴重糖尿病竟是「罪魁禍首」

河南鄭州一名35歲男子，因長期瘋狂飲「甜嘢」，導致雙目失明。醫生發現，該男子患有糖尿病，而糖尿病患者失明機率較常人高出25倍。通過手術，該男子左眼恢復一定視力，惟右眼已完全失明。



小聞的雙眼，糖尿病視網膜病變，已經發展到了玻璃體積血，牽拉性視網膜脫離。（鄭州大學附屬鄭州中心醫院）

居住在河南鄭州的小聞今年35歲，他從小就極愛喝飲料，幾乎從不喝水。日前，他在工作時突然「眼前一黑」什麼都看不見，隨即被送到醫院檢查。

醫生發現，小聞的雙眼因糖尿病視網膜病變，導致玻璃體積血、牽拉性視網膜脫離，造成雙眼失明。遺憾的是，他的右眼已完全失明，左眼最終通過手術恢複視力。

造成小聞失明的正是糖尿病，他的血糖值已經達到了18moll/L，屬於嚴重糖尿病。據悉，糖尿病性視網膜病變早期無任何不适症狀，發展到一定程度後，會引發玻璃體積血，牽拉視網膜脫離，患者視力會急劇下降甚至失明。

醫生介紹，糖尿病患者的失明機率較常人高出25倍，是名副其實的「光明殺手」。「糖尿病起來似乎與眼睛，沒有太大的關係，實際上糖尿病的並併發症，可怕到令人發指。」

亦有有研究統計，中國有近1.3億的糖尿病患者，這其中約有30%，患有糖尿病視網膜病變，這其中又有超過1000萬人面臨失明的威脅。幾乎所有的眼病，都可能發生在糖尿病患者身上。

醫生提醒，糖尿病患者定期檢查眼睛非常重要。「早發現、早期治療是最好的預防方法，還要注意控制血糖。高糖飲料，盡量別喝了。」