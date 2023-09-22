北上健身｜深圳羽球場、體育館一鍵預訂？免費優惠券港人都有份

日前，深圳出台《深圳市關於促進消費的若干措施》，當中提到，努力推動港澳遊客在深圳消費由餐飲娛樂向醫療健康、美容健身、時尚服飾、文化藝術、修車保養等多業態延伸，展現在十一黃金周期間，在食衣住行全方面吸引港人北上的決心。



值得關注的是，深圳南山區早在4月就開始推出免費優惠券、健身券，吸引港人北上訂乒乓球、羽球等體育場館。《深圳特區報》報道，現在深圳的政務app「i深圳」已經接入體育場館1618所，開放各類運動場地6483片，涵蓋三大球（足球、籃球、排球）、三小球（乒乓球、羽球和網球）等32種運動類型場館。



南山文體通：免費場地券、優惠券 港人都可領

今年4月，深圳市南山區啟動「2023南山體育消費季」活動，活動首次設置香港專項，港人可跨越深圳灣，通過「一鍵預約」平台來參與南山公益文化體育活動，在線可預約的體育場館達148家。

同時，港人還可參與文化演出免費搶票和補貼購票等活動，豐富文化生活。記者觀察到深圳南山區文體通的場館氛分為校園場館、社會場館和公益場館，其中公益場館可透過搶免費的「健身券」免費使用。

記者實測如何使用「南山文體通」訂深圳體育場館：

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據了解，免費健身券包括場地券和單人券，工作日上午10時和下午15時開放搶券，有效期7天，可免費預定羽毛球、網球、乒乓球、足球等訂場項目；單人券則適用於免費預約游泳、衝浪、輪滑、卡丁車等門票項目。

除了免費的健身券，更有大量的優惠券可以減免場地費。今年3月的數據顯示，南山區「一鍵預約」線上體育場館達148家，南山文體通小程序用戶數突破160萬人。

APP「i深圳」可一鍵支付、報名參賽、搶票

深圳南山區外的體育場館如何預定？2021年開始，深圳建立「一網統管、一鍵預約」體育場館預約平台，並接入「i深圳」政務服務平台。平台自上線以來，共接入體育場館1618所，開放各類運動場地6483片，涵蓋三大球（足球、籃球、排球）、三小球（乒乓球、羽球和網球）等32種運動類型場館。已推動620所學校體育場館上線「一鍵預約」平台並向社會開放。

深圳統一政務app（網絡圖片）

除此之外，包括賽事搶票、報名參賽等都可以透過「i深圳」政務服務平台預約。

深圳市人均體育消費一年3765.24元 已建成體育公園5個

據深圳市文化廣電旅遊體育局發佈的《2022年度深圳市體育產業統計調查報告》顯示，2022年深圳市實現體育總產出1354.02億元，同比增長6.5%；深圳體育產業創造增加值532.60億元，同比增長6.0%。

從消費規模來看，2022年深圳市居民體育消費總規模665.01億元，較上一年增長7.70%；從消費水平看，2022年深圳市人均體育消費3765.24元，佔人均消費支出比重為8.41%，較上年增加273.03元。2020年至2022年，深圳市居民人均體育消費持續提升且穩居全國前列。

深圳是粵海體育公園不只可以運動，還可以當成夜市場地。（網絡圖片）

截至2022年底，深圳市建成各類體育場地數量3.4萬個，體育場地面積3498.33萬平方米，人均體育場地面積1.99平方米，每平方公里體育場地面積1.75萬平方米，建成各類健身步道總長度2002.36公里。

近兩年，深圳市陸續建成開放一批重大健身設施，如：已建成的86套室外智能健身器材，粵海體育休閒公園、龍華區簡上體育綜合體、光明青少年足球基地等；實現了健身設施智能化提升，社區健身設施100%全覆蓋，已建成15分鐘健身圈。

深圳前海運動公園有很大的足球場。（深圳新聞網）

近兩年，深圳市已建成體育公園5個，分別是前海運動公園、深雲文體公園、九龍山體育公園、聚龍山生態體育公園、粵海體育休閒公園；正在建設的公園包括：筆架山體育運動公園、粵海體育休閒公園（二期）、龍湖文體公園等。

正在推進規劃立項工作的公園包括：蛇口山公園、翠湖文體公園、沙井街道體育公園、獅子山體育公園。根據2022年全國體育場地普查深圳市數據，深圳市現有各類足球場地1308片（十一人制276片、七人制478片、五人制554片）；健身步道808個，長度2002.359公里。