《挖呀挖》甜美教師推新歌秒登排行榜　親回大媽傳言：為何醜化我

內地音樂老師「黃老師」，憑藉洗腦兒歌《小小花園》（挖呀挖呀挖）一夕爆紅，怎料卻因氣質甜美、天使臉孔遭網友起底真實身分，瘋傳和造謠她的實際年齡、影片造假以及整容等負面消息。



深陷爭議的她也出面澄清，親自推翻所有毫無依據的言論。

而她近日也更新了最新兒歌《太陽高照花兒在笑》，短短2天即飆破30萬點讚，再度掀起網友熱議。

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黃老師透過抖音帳號「音樂老師花開富貴」分享最新兒歌，歌詞內容包括，「太陽高照，花兒在笑，跟我做操，還蹦蹦跳，我每天早上起得早，我永遠不會老！」簡單歌詞和旋律讓小朋友一下子就學會，且跟上她的節奏一起唱。此外，黃老師此次除了可愛手勢之外，也在兒歌中加入樂器，指導小朋友們聽節拍再敲出聲響。

黃老師新兒歌曝光後，截至目前為止已累計近32萬點讚數，還有超過1萬的收藏以及分享，並登上「抖音挑戰榜」。對此，網友們紛紛留言，「這樣的老師真好，小朋友真的幸福快樂」、「報到！老師我遲到了」、「做了幾年幼師的我，覺得黃老師上課很優秀」、「我也要去上幼兒園」、「美麗的老師，甜甜的歌聲」、「這兒歌吧，幼兒聽著一般，年輕人覺得幼稚，但成年人認為很治癒」。

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此外，還有學生家長替黃老師發聲，「我一女的都喜歡黃老師治癒笑容和清澈眼神，這就是最適合孩子的好老師！現實中的黃老師又美又有愛，請繼續發光，不要在意黑粉說什麼」。

而黃老師也親自回應，「網絡上的照片，跟手機第三視角的直拍，我不知道醜化我對黑子來說有什麼意義，他們開心就好」。

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