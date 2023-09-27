愛的最高境界？內地高校驚傳女大便要男友吃屎道歉　男照做後接吻

四川成都文理學院近日傳出驚人一幕，據指一對情侶吵架後，女方疑似當眾拉屎，要求男友吃她的屎並道歉，結果男生真的照做，完事還與女方接吻和好，引發網民熱議。目前校方並未對事件做出說明。



網傳影片顯示，周一（25日）晚間，該校幾乎全校陷入全民瘋狂，所有學生都往教室、宿舍外衝，現場叫聲不斷。

據網民爆料指，事件起因是有對情侶吵架，期間女方稱現在拉屎，只要男方抓起來吃，她就原諒他，說完就脫褲子拉了，然後男方果真撿起來吃，吃完還摟著女方接吻。

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事件引起網民熱議，不少網民紛紛表示噁心，認為隔著屏幕都能聞到味道。然而，也有網民表示「吃屎」一事是假的，事件單純只是正常的情侶求愛表白。目前，校方並未對此事件做出說明，網民則大多本著「食花生」的態度，並表示希望能早日「真相大白」。

網民點睇：

一個願拉，一個願吃

早餐都省了

有情飲水飽，有愛吃翔（屎）香

隔著屏幕都聞到香味兒了

不就是互相表白嗎，真會傳

我們學校之前好像 有人告白還是咋的，大冬天的幾乎全校都往那邊走，不明真相的人就跟著去湊熱鬧，也沒想看具體情況就想知道到底發生了啥

