高三學生需「憑證拉屎」？　廣東學校：意識到不妥，已取消

網傳廣東陽江一間學校如廁需持「通行證」，引發熱議。涉事學校回應指，「通行證」措施僅在高三學生晚自習期間試行，目前已經取消。



網傳廣東陽江一間學校如廁需持「通行證」。（網上圖片）

網傳圖片顯示，「洗手間通行證」由「陽江一問學校」發出，證件右下方還印有學校印章。公開資料顯示，陽江一問學校於2014年開辦，分小學部、中學部和國際部，是粵西地區高端民辦學校之一。

而此舉亦引發廣泛熱議：

「真的有廁所所長把門？」

「上廁所還要通行證，有點奇葩。」

「感覺不是正常學校做得出的事。」

「別再做些違反人性的事了，好好搞教育OK？」

「想問個問題，如果孩子沒有及時擁有通行證，最終導致孩子憋着，導致身體不適或癱瘓，學校負責人不。」



對此，陽江一問學校相關負責人表示，「洗手間通行證並非限制學生如廁，只要學生有需要，我們都會發放。」先前部分學生晚自習時結伴外出，校園紀律安全管理面臨一些問題。

相關負責人指，學校上周五（22日）決定在高三兩個班級的晚自習課試行通行證，並且取得了一定效果。但學校意識到其中存在不妥之處後，已於第一時間整改，取消相關措施。陽江市教育局已派人到校了解情況，並對校方做法提出嚴肅批評。