杭州亞運｜為何游泳選手都無「毛」？竟有這一考慮！美名將談差別

游泳是杭州亞運會熱度最高的賽事之一,高顏質選手更在網絡掀起關注,其中「為甚麼游泳運動員都沒毛」成為熱議話題。對此,陸媒引述研究稱,除毛可能減小水中阻力的結論和主觀感受,令與水沾邊的運動選手幾乎都會賽前除毛。



《壹讀》發表文章指出,關於「無毛」和「帶毛」人類皮膚在水中游泳阻力的差異,是有科學研究的。美國1989年曾針對9名19至23歲的大學游泳運動員進行研究,發現剃除體毛有可能會減少阻力和能量消耗。

儘管幾乎沒有證據證明剃除體毛可以減少摩擦阻力,但在主觀感覺上,除毛後的皮膚在水中更有滑順感,游起來相對更輕鬆。

美國游泳名將埃里克·文德特(Erik Vendt)曾在接受訪問時,分享自己除毛的經歷,「其實差別可能只有十分之一秒,但如果你感覺自己游得更快了,你就會游得更快。( if you feel like you’re going fast, you’ll go fast)」

報道指出,游泳運動員平時訓練不剃毛,賽前剃毛就會有明顯的「減阻神效」。美國女子游泳隊的林賽·本科(Lindsay Benko)曾表示,「游泳運動員的職業特徵之一,毛茸茸的腿。」

本屆杭州亞運上,不少游泳男選手因外型在網路絡紅。20歲的內地選手費立緯在男子1500米自由式決賽,以14分55秒47的成績奪冠。最後衝刺時,他泳帽脫落,一頭飄逸的中長髮和深邃的五官,令不少觀眾直呼「太帥啦!實力比顏值更高」。

