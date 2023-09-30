杭州亞運｜為何游泳選手都無「毛」？竟有這一考慮！美名將談差別

游泳是杭州亞運會熱度最高的賽事之一，高顏質選手更在網絡掀起關注，其中「為甚麼游泳運動員都沒毛」成為熱議話題。對此，陸媒引述研究稱，除毛可能減小水中阻力的結論和主觀感受，令與水沾邊的運動選手幾乎都會賽前除毛。



《壹讀》發表文章指出，關於「無毛」和「帶毛」人類皮膚在水中游泳阻力的差異，是有科學研究的。美國1989年曾針對9名19至23歲的大學游泳運動員進行研究，發現剃除體毛有可能會減少阻力和能量消耗。

儘管幾乎沒有證據證明剃除體毛可以減少摩擦阻力，但在主觀感覺上，除毛後的皮膚在水中更有滑順感，游起來相對更輕鬆。

美國游泳名將埃里克·文德特（Erik Vendt）曾在接受訪問時，分享自己除毛的經歷，「其實差別可能只有十分之一秒，但如果你感覺自己游得更快了，你就會游得更快。（ if you feel like you’re going fast, you’ll go fast）」

報道指出，游泳運動員平時訓練不剃毛，賽前剃毛就會有明顯的「減阻神效」。美國女子游泳隊的林賽·本科（Lindsay Benko）曾表示，「游泳運動員的職業特徵之一，毛茸茸的腿。」

本屆杭州亞運上，不少游泳男選手因外型在網路絡紅。20歲的內地選手費立緯在男子1500米自由式決賽，以14分55秒47的成績奪冠。最後衝刺時，他泳帽脫落，一頭飄逸的中長髮和深邃的五官，令不少觀眾直呼「太帥啦！實力比顏值更高」。

更多內地游泳選手費立緯的俊朗英姿：（按圖了解）

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