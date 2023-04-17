女大學生校園殺貓　學校只以不文明行為記過處理　網民：趕快立法

比流浪更讓人難過的，是在流浪貓即將被領養的前夕，被人虐殺。牠們即將見到太陽的溫暖，卻只能永遠留在冰冷的長夜。



Part 01

大家好，我是喵先生。

我向來不喜歡以「壞」這個字眼來形容大學生，因為正當少年時，本該眼裏有光，心裏有愛，和「壞」沾不上邊。

但上海科技大學最近發生的一件事，竟然會讓我覺得，用「壞」這個字來形容她，不夠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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2023年2月16日起，上海科技大學在短短几天裏，相繼有8隻貓中毒、失蹤或被虐殺。牠們被虐殺後的屍體，潦草地丟在學校各處，整個上海科技大學，儼然成為遍地貓屍的虐貓樂園。

是誰做出了這一系列慘絕人寰的行為？2月18日，該校的同學發現數隻貓屍後，去查看了學校的監控。

在監控中，一個上海科技大學親手培養出來的女大學生，僅僅在2月16日當天，就虐殺了4隻貓。做這些事情的，竟然是個女大學生！？

公主

第一隻被虐殺的貓名字叫公主，是上海科技大學有名的小貓，已經在學校裏渡過了4個春夏秋冬。

監控顯示，那個女生在小路旁的草叢裏抓住公主，用一分半的時間，將公主迷暈，帶到一處地下通道的樓梯內。

然後，她面對着監控攝像頭、她靠近了監控攝像頭，她像是在故意表演般，將公主活活吊死。

監控裏，第二隻和第三隻受害貓是豬咪和無德。牠們是好朋友，總是成對出沒，一起生活、一起玩鬧。就連死，也死在了一起。

無德和豬咪

牠們被發現時，已經沒有了呼吸。雙眼向外凸出，血液，瀰漫了整個臉部和腹部。

透過牠們脖子上的瘀血，彷彿可以看到，女生滿臉狂熱地掐着牠們脖子的樣子。牠們掙扎、抓撓，直到停止了呼吸，而女生，卻滿臉笑意。

現場發現了大量貓毛、血液、尿跡，以及拖拽、掙扎的痕跡。都在提醒人們，這裏曾發生了什麼。

第四隻受害的貓是小無德。牠即將被領養，即將擁有溫暖的太陽。卻因為一隻惡魔，永遠留在了冰冷的長夜，再也沒有機會叫一聲「爸媽」。

小無德

小無德同樣也被迷暈後裝進了揹包，在一個陰暗的車庫，被惡魔女生虐殺。現場，滿是鮮血和糞便。其實遠不止這些。

還有白領、二柱、熊大熊二等十幾隻可愛的校貓，中毒後痛苦而亡，失蹤後渺無音訊。曾經幸福、無憂的貓生，只剩下滿地的貓毛、鮮血、糞便。

他們曾經活生生地存在着，但現在已經不在了。

Part 02

我不敢想，如果她是我的同學、室友、同事，甚至是朋友，我是一種什麼樣的感受。

她迷貓時用的迷藥，下一秒會不會捂到我的嘴上？她虐貓時那嫺熟的技法，會不會用在我身上？她掐着貓咪時那雙青筋暴露的手，何時會掐在我的脖子上？我真的不敢想。

而就是這樣一個潛在的威脅社會安全、毫無憐憫之意的惡魔，最後面臨的“處罰”，更是讓我心涼。

學校最終僅僅只是以「不文明行為」為由，給了這個惡魔一個記過處分。

「沒有產生影響公共安全的後果、不瞭解事件的細節、不承認存在虐貓行為、不重視瞭解事件細節、不存在法律支撐。」

上海科技大學，是非不分，黑白不辨，硬生生地給自己做出了一個「招生減章」。

難道連堂堂高校，都認為不觸犯法律就是對的？就要對施暴人加以「保護」？

法律只是一個人行為的底線，而不是文明的上限！所謂「遵紀守法」的人，也可以是一個人渣！

説實話，我找到了這個人渣女生的一些信息。如果不是因為作為自媒體人該有的職業素養，我真想把那些信息放出來，看看一個披着愛貓外衣的人，到底是個什麼腌臢貨。但我不能。

我只能搖旗吶喊似地喊兩句無關痛癢的口號：立法啊，立法吧；立法啊，立法吧。也許吧，也許有一天，願望真的會實現，壞人會得到懲處，小動物們會得到保護。但我會永遠記得，有一羣貓，牠們曾經活生生地存在着。

但現在，已經不在了。‍‍

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】