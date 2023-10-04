黃金周｜廣東接待遊客同比增長65.9%　文博館日夜暢遊帶動夜經濟

「雙節」假期過半，記者從廣東省文化和旅遊廳獲悉，2023年中秋國慶假期第四天（10月2日），廣東省納入監測的150家重點景區共接待遊客272.9萬人次，同比2022年增長65.9%（以下均按可比口徑，下同），較2019年增長4.8%；全省4A及以上景區接待遊客352.9萬人次，同比增長66.7%。



中秋、國慶「雙節」期間，博物館參觀依舊火爆。記者註意到，直至10月6日廣東省博物館預約後台均顯示無票。假期期間，廣東多家博物館推出多彩多姿的文博活動，帶市民遊客領略中華文化的厚重與多彩。不僅如此，符合條件的廣州市屬博物館實行夜間開放，系列假期特色活動深受遊客喜愛。

中秋、國慶「雙節」期間，博物館參觀依舊火爆羊城晚報記者劉穎穎攝

延時開放，夜間博物館精彩紛呈

「中秋國慶」黃金周期間，符合夜間開放條件的廣州市屬博物館實行夜間開放，包括廣州博物館（鎮海樓展區）、南越王博物院（王宮展區、王墓展區）、中共三大會址紀念館、農講所紀念館、廣東革命歷史博物館（廣州起義紀念館、團一大紀念館）、孫中山大元帥府紀念館、南漢二陵博物館等，開放時間由18：00延長至21：00。各博物館推出館長導賞、猜燈謎等豐富的特色活動，帶動文旅夜間消費。

孫中山大元帥府紀念館實施夜間開放館方供圖

「蓋章式旅遊」正成為年輕遊客新寵，廣州博物館特推出多項蓋章活動。如依托其研發的「穿粵記」廣州歷史寶藏主題桌遊，設計印製通關文牒，特推出「穿粵記」通關文牒蓋章活動。

觀眾到廣州博物館鎮海樓、仲元樓展區及下屬兩個分館參觀，完成指定任務，即可獲得節日特定印章，集齊一年六個節假日印章，即可換領文創禮品或參與抽獎活動。

南越王博物院王宮展區在30年前曾是廣州市兒童公園，王宮展區於10月2日推出的「熒彩越宮·夜」活動帶領觀眾坐上時光機，穿越回30年前夜晚，共赴熒光遊園會。10月3日起，王宮展區陳列樓還將上演「廣州原點」戶外燈光秀展示。

廣州博物館「穿粵記」通關文牒蓋章活動館方供圖

南漢二陵博物館中秋之夜邀請遊客穿著漢服入館遊園，在唐風古建嶺南園林式場館之間體驗投壺、猜燈謎的雅趣，此外還推出「明清墓誌保護修復活動」「文物DIY活動」「考古紀錄片展播」等各類具有考古特色的活動。

助推文旅復甦，持續豐富文旅產品供給

「中秋國慶」假期第四天，廣東省天氣總體情況良好，部分地區雖有陣雨天氣，文化旅遊市場仍然保持熱度。全省各地市圍繞本地特色開展豐富多彩的文化和旅遊活動，有效豐富群眾假日文化生活。

南漢二陵博物館「文物DIY活動」 館方供圖

珠海市深入挖掘文化資源，創新打造具有當地特色的非遺旅遊項目，舉辦鬥門非遺民俗文化美食嘉年華。除了各類美食活動還融入了非遺民俗、中秋燈會等文化元素，蓮江村、紅星村、鬥門舊街等多地，讓市民和遊客在閱美景的同時，感受優秀傳統文化的熏陶。

雲浮市「夜市經濟」持續升溫，羅定市開展「品味羅定·中秋一條街」「迎中秋 慶國慶」活動，小攤位、小造型、小布景微觀展現21個鎮街的風土人情、歷史名勝，讓群眾遊客在假期節慶中領略美景美食、感受文化魅力、豐富夜景生活。

汕尾市在陸豐市上海外灘旅遊區舉辦「2023年陸豐市國慶節風箏嘉年華」活動，通過放飛30只海洋主題風箏，烘托雙節氛圍，為國慶獻禮。

鬥門非遺民俗文化美食嘉年華火熱進行中梁冠賢攝

江門市推出豐富多彩的親子項目，吸引大批周邊遊客前來旅行度假。新晉的國家4A級旅遊景區新會啟超故裏·小鳥天堂旅遊度假區和鶴山古勞水鄉分別推出親子科普遊園和親子農趣體驗項目。

茂名市在中國第一灘景區舉辦啤酒音樂嘉年華，以啤酒大賽、光影藝術·特色美食、遊樂互動等多種形式為遊客打造一場盛大的歡樂盛宴。