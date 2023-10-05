迷笛音樂節曝大規模盜竊有人「連內褲都被偷」　部分疑犯已被抓獲

在河南南陽舉辦的內地知名音樂節「迷笛音樂節」日前結束，惟曝出現場大量財物被盜，更有樂迷指上個廁所回來衣物帳篷都消失不見，「連內褲都被偷走」，還有團隊傳出被盜價值幾十萬（人民幣．下同）的財物。周四（5日），迷笛音樂節官方發布消息稱，警方已抓獲部分竊盜者，保留對放大抹黑行為追責權利。



迷笛音樂節官方發布消息。（微博）

公告稱，網民陳某（已被抓獲）違規發布「活動已結束要清理現場」的不實信息，引發附近村民趁亂下手，出現多起露營區財物被竊的案件。截至目前，當地警方共接獲73宗報案，落實65宗被竊案件。經過公安機關的積極偵辦，現已抓獲拘留了一些竊盜者，追回部分財物，但在目前公安所接到的報警中沒有發現個別網民所傳的丟失幾十萬財物的情況。南陽市區兩級政府也會聯合迷笛方盡力挽回樂迷的損失。

另一方面，針對有個別組織機構透過網路故意放大抹黑南陽與迷笛，甚至花錢購買熱搜煽風點火的行為（相關部門已經掌握可靠證據），中原迷笛音樂節組委會將保留追究其法律責任的權利。

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據早前報道，現場看到許多大爺大媽在翻東西，其中一位失主王先生表示，他和同伴白天在營地搭帳篷喝酒，音樂節結束去收帳篷時發現帳篷和露營車都消失不見，損失大約1000多元。另有一位失主張先生表示，他只是上了個廁所的時間，回來發現帳篷消失了，包括秋褲、內褲等在內的衣物也一併消失，損失大約5000元左右。他透露更有團隊丟失財物達幾十萬，包括幾十個帳篷和睡袋，還有手機、手表、酒。

此外，據現場樂迷透露，此次偷盜事件中竊賊的行為「十分猖獗」，「一些樂手的物品也被盜，甚至連樂迷拳頭粗的電纜線都偷。」而偷盜場地主要為音樂節現場及樂迷的露營區。