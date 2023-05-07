溫州中學生躲貨車旁忘情活春宮 過程全被車主拍下瘋傳
撰文：中天新聞網
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內地浙江發生一宗離譜事件，一對在溫州讀中學的小情侶，疑似為了找尋刺激，於是選在學校附近的社區外發生關係，未料，整個過程卻被一旁的車主給偷偷錄下，且於事後在網絡上遭到網友瘋傳，同時也有不少人在看過影片後直呼：「年輕人真會玩！」
綜合內媒報道，一對來自內地浙江的小情侶，本身在溫州附近就讀中學，未料，這對情侶最近卻在學校附近的社區外，並躲在一台貨車旁當街上演激戰，甚至還在過程中從背後忘情衝刺，而整個激戰的過程，也被一旁的車主給悄悄用手機給錄下。
內地一對小情侶在路邊上演激戰。（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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對此，該段影片也於事後在網絡上造成網友瘋傳，除了有不少人在看過影片後驚呼，這樣的情況實在很不雅及太離譜之外，也有許多網友紛紛表示，溫州的學生真會玩，同時也紛紛留言揣測，該段影片的拍攝地點及時間。
同場加映：影片瘋傳｜男女於清明節大白天「的士車底活春宮」 還隨地小便（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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