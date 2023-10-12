浙江景區建扶手梯提供｢無痛行山｣選項　遊客讚體驗：輕鬆全覽景色

hiking/行山是不少人的休閒愛好，不僅能鍛煉身體，也能一覽美景。不過有些山路崎嶇難行，若是如老人孩童之類人群行山難免不便。浙江就有兩景區修建了扶手梯，為遊客提供「無痛爬山」也能盡覽美景的輕鬆選項，有景區4分鐘即可從山腳直通山頂，便利程度讓不少遊客紛紛稱讚。設計方表示，在景區修建扶手梯的初衷，一方面是為滿足景區運營運輸要求，另一方面也為遊客提供更多的登山選項。



據內媒《潮新聞》報道，在浙江淳安天嶼山，有條長長的自動扶梯架設在山石之間，扶梯兩側噴灑水霧，遊客沿著扶梯，一路賞景，一路上山。

公開資料顯示，天嶼山位於千島湖南岸，是千島湖畔最佳的觀景點。山上不同高度有多處觀景平台，可以從不同角度、不同方位俯瞰千島湖美景。天嶼山的海拔只有350多米，但山路蜿蜒，全程步行要走3千米。

天嶼山的扶手梯。（潮新聞）

淳安縣建設集團城市旅遊開發公司負責人徐先生受訪時表示，建造電梯的初衷是解決上山的交通問題，本想在山上建索道，但索道運輸能力有限還有安全風險，最終選擇了承載量較大也相對安全的電梯。

2022年9月，這條「無痛感」的爬山電梯耗資1000多萬建成。電梯建成後，遊客的登山時間由最初的50分鐘縮短至10分鐘。

天嶼山。（網絡圖片）

徐先生表示，目前天嶼山共有3台自動扶梯，每台高度40米左右，仍有三分之二的高度需要人工攀爬，「我們讓每台電梯的盡頭都是最佳的觀景點，身體不適合爬山，或不想爬山的人，可以留在觀景平台觀景，喜歡爬山的人，也可以繼續往山上走。」

此外，浙江台州仙居也設置了百米餘長的自動扶梯「南天梯」，幫助遊客輕鬆登山。浙江神仙居旅遊集團市場營銷部副經理顧巧璐介紹，神仙居景區面積達到60平方公里，最高海拔有900多米，「對大多遊客來講，短時間內走完整個景區，體能上是吃不消的。」

顧經理表示，景區建造「南天梯」的初衷是為了讓遊客能實現輕鬆登山，「景區想讓大家的旅途更加便捷，同時也不妨礙他們觀賞絕美的風景，享受親近大自然的快樂。」電梯全長104米，提升高度52米，梯階寬度0.6米。遊客從山腳到山頂，全程僅需4分鐘左右。

據介紹，浙江神仙居景區是仙居國家公園核心區，國家級風景名勝區，國家5A級景區。景區地質構造獨特，是世界上最大的火山流紋巖地貌集群。「南天梯」耗資2000萬元打造，於2017年底籌劃，2020年國慶節前投運，電梯雙向共4組，單向運力可達3600人/小時。

網民點睇：

真好！我再也不怕爬山了



因為膝蓋原因一直不敢爬山，有一次爬上山下不去。這樣太好了，以後可以去看看。



不好意思哈，浙江去看海也是能坐電梯的



電梯上山和爬山上山是兩種感覺，景點只是給人多個選擇罷了



都是有遊步道的～想爬山的可以選擇不坐電梯



我還是喜歡爬，鍛鍊身體



對孕婦好友善哎，大肚子也不想悶在家裡



想體會樂趣的去沒扶梯的地方自己爬去

