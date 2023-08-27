女子遊重慶電梯產子　淡定抹血跡將嬰兒丟垃圾桶　全程影片曝光

近日內地網絡瘋傳一名女子跟團赴重慶旅遊時，突然下體陣痛要臨盆，當場在電梯裏分娩，不料產子後竟直接把嬰兒塞進電梯門口垃圾桶，棄嬰過程影片曝光，惹怒一眾網友直呼「拳頭都硬了」。



據社交平台流傳相關監控影片顯示，8月21日晚8時44分，一名身著吊帶褲的女子提著行李箱進入電梯。

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幾十秒後，該女子從褲腿裏抱出一名嬰兒，隨後淡定地抽取紙巾擦拭嬰兒身上的血跡，以及殘留在她鞋底的血跡和地面的污漬。在電梯停靠其他樓層時，為了不讓別人發現，該女子幾次把嬰兒放到電梯的隱蔽角落裏。

約3分鐘後女子左手抱著嬰兒，右手拉著行李箱走出電梯，毫不猶豫地把嬰兒丟進電梯旁的垃圾箱裏，並且又丟了幾張紙巾進行遮蓋。這時，一位老人路過，感覺女子行為怪異，頗為懷疑地查看，但未發現異樣。隨後，女子再次擦拭鞋底的污漬後，乘坐另一部電梯離開現場。

據《封面新聞》報道，事發當晚，嬰兒被好心民眾發現，並被及時送到重慶市第五人民醫院進行救治。保安員王先生目擊嬰兒送醫經過，稱「那天晚上我看到武警醫院的車把嬰兒送到（我們）醫院來了，聽說產婦是跟一個旅行團來重慶旅遊。隨後產婦和導遊都來了，還有員警過來做了筆錄」。

該院兒科一名醫護人員則透露，「嬰兒前兩天已經出院了，被父母抱回家了。住院這幾天，嬰兒的媽媽和外婆一直都在」，記者致電轄區派出所，相關警員表示已經介入調查，具體資訊不方便透露。

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