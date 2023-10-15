62歲認知障礙老人理髮店「被消費」60萬元　家人：養老錢幾乎掏空

患有認知障礙的62歲老人在美容美髮店「被消費」近60萬元人民幣，養老錢都被掏空？據《錢江晚報》報道，近日，一位上海爺叔遭遇此經歷，家人指理髮店甚至在發現老人沒錢後幫其借貸繼續消費。面對眾多去向不明的糊塗賬，家人仍在維權中。



據當事人妹妹任阿姨介紹，當事人自小患有嚴重的認知溝通障礙，無法與人正常交流，一直未婚，生活均由身邊的兄弟姐妹照顧，帳戶中的60萬元是家人為他攢下的養老錢。

今年7月底，她突然發現哥哥手機中有未還款的支付寶花唄分期借款，這才發現，哥哥自2019年起向名為文峰美容美發的店鋪轉賬近50次，銀行卡中的60萬元幾乎被掏空。

任阿姨指，哥哥自2019年到文峰宛平店理發充值1000元後，在店員的忽悠話術之下，一步步進行多次轉賬。她指，查詢哥哥銀行流水後發現，在2020年12月25日，一筆轉賬金額高達11.7萬元。此外，哥哥在門店有多筆2萬元、3萬元、5萬元不等的消費賬單，內容多為全身理療養護等，其中一項「文峰全身養護金典精油」10次服務費用便高達9.8萬元，另外還需收取2000元/套的產品費用。2022年8月，文峰宛平店關門，另一間文峰天鑰橋店接手客戶。任阿姨表示，今年4月，店員察覺哥哥已經沒錢後，竟然繼續讓老人借貸充值消費，目前哥哥在店裡還有45萬元的未消費項目。

任先生的家人目前仍在維權中。（錢江晚報）

店家方面，報道稱，文峰總部負責協調該糾紛的蔣先生明確提出，文峰宛平店和天鑰橋店是加盟店，目前系統後台只能顯示任阿姨哥哥在天鑰橋店近一年的入賬和消費記錄，根據文峰系統後台數據可退還28萬元。他同時表示，雖然任阿姨的哥哥有認知障礙，但既然能連續消費且具備消費能力，就屬於「正常消費」「正常收費」。

目前，任先生的家人仍在維權中。報道稱，在「大眾點評」文峰美發美容（天鑰橋店）的評論中，有不少「套路消費，價格虛高，不斷坑老年人錢」「一直推銷」的負面評論。