山西5A級景區問題多　公廁污水排河售三無產品　官方介入調查

山西省長治市八泉峽景區是國家5A級景區，但近日有遊客反映，景區內銷售的產品多為「三無產品」，接駁車在九曲十三彎的山路上行駛時速高達90公里，河邊更不時傳出臭味，一問才知景區竟將廁所污水排到河道。



抖音@猴大腕發布的影片顯示，他在景區一條河道上聞到臭味，路過的遊客紛紛捂鼻經過。猴大腕詢問景區管理員，對方承認因「廁所滿了」，於是將污水向外排到河道，一般都是晚上才排污，河水最終會流到河南林州市，「這河水還往下流呢，底下還有多少戶人家靠這水吃飯呢，不知道景區咋想的」。

在拍攝影片期間，一名大爺用水壺從河道裝了一壺水，還表示河水「能喝」；有其他遊客在河邊洗手，猴大腕見狀便提醒「別玩那水，上面那廁所排污都排這裏的」，遊客聽到勸告後立即縮手。

除了排污問題，猴大腕更發現景區存在多項安全問題，包括在200米高懸崖邊的護欄高度未達標，只有90厘米，但有關規定列明，臨空高度在24米及以上時，欄杆高度不應低於1.10米。

在景區一間超市中，商品大部份都是「三無產品」，即無生產日期，無質量合格證，無生產廠名、廠址，或無生產衞生許可證編碼的產品。同時，在限速30的山路上，景區接駁車的行駛速度竟高達時速90公里，猴大腕不禁表示「還能體驗一把雲霄飛車」。

10月13日，長治市壺關縣文化和旅遊局發布通報稱，壺關縣高度重視八泉峽景區公廁排污等問題，已成立工作專班進駐景區調查核實，調查結果將及時向社會公布。

同日，太行山大峽谷景區發布公告稱，八泉峽、紅豆峽、青龍峽景區因山體掛網、部分服務設施整改提升，將於11月1日起閉園。工作人員表示，「這是早就作出的決定，和這次網友吐槽的事情沒有關係」。