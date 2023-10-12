內地網紅教授鄭強被爆｢包養情婦｣　本人否認：係遭釋囚敲詐已報警

近日，中國網紅校長鄭強教授被爆婚內出軌、包養情婦，引發輿論關注。鄭強本人發聲明表示，網絡檢舉人要求鄭強出面做擔保，為其借款1000萬元人民幣遭拒後捏造虛假信息，目前已主動向紀委報告說明相關情況，願接受監督審查。



1960年出生的鄭強，以犀利的觀點稱著，許多演講影片被學生們發布在網絡上，被稱為「網紅教授」，又被學生們稱為「強哥」。鄭強曾斥清華北大培養漢奸，「他們用學習的知識幫外國人開拓市場，打敗我們中國的企業。」

近日，一名叫「華趣」的網民舉報鄭強與其前女友有染，並稱2015年7月的一天凌晨，鄭強給其女友打電話被他發現，而他和女友原本已經到了談婚論嫁的地步，因鄭強的突然介入，讓他與女友之間出現間隙，幾個月後雙方分手。檢舉人稱，今年3月他和鄭強見過一次面，對方勸其慎重，同時他向有關校方和紀檢部門反映過，至今沒有結果。

10月12日，「鄭強教授」公眾號發布《關於近期網絡上鄭強同志相關不實新聞的嚴正聲明》回應據報，表示近期在網絡上進行發布和傳播虛假信息的帳號「華趣」，已證實其真實姓名為呂某，系刑滿釋放犯罪人員，所發布的全部文字與圖片內容均為惡意編造、虛構的不實資訊。

聲明解釋二人關係，表示2023年3月，呂某以「粉絲」為名聯絡鄭強，並講述個人經歷及在監獄服刑的體會感想，希望得到相關幫助。2023年6月，呂某再次聯繫鄭強，希望在其社會工作方面獲得鄭強支持，要求為其介紹資源。

聲明提到，呂某的實際訴求是讓鄭強出面做擔保，為其借款1000萬元。被嚴詞拒絕後，呂某開始不斷編造各種不實信息和證據，陸續透過線上和線下各種方式對鄭強個人名譽進行誹謗，意圖以此達到敲詐、勒索財物的目的，並且對人身安全造成威脅。聲明稱，「6月下旬，我已主動向省紀委領導報告和說明該事件的相關情況。」

鄭強在聲明中強調，呂某發布虛假訊息，所述內容均為捏造虛構，對其本人進行敲詐和勒索，嚴重損害其個人名譽，造成極大影響和極大傷害。「如我本人存在任何違反紀律和法律的言行，我本人願意接受組織的審查和處理。」

12日，太原理工大學紀委辦公室工作人員表示，已關注到有關鄭強的輿情，校方幾個部門在昨夜連夜開會。12日，山西省紀委監委宣傳部工作人員表示，正在了解相關情況。

公開資料顯示，1978年鄭強考入浙江大學化學系，後留學日本京都大學。歸國後，鄭強回到母校浙江大學任教，1998年晉升浙江大學教授。此後，鄭強還在浙江大學擔任黨委副書記，並任貴州科學院副院長。2020年4月，任太原理工大學黨委書記。