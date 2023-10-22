婚禮現場全是演員　南京已婚已育女子3次假結婚詐騙逾66萬元

江蘇南京35歲的周某已婚多年，並育有一女，丈夫常年在外工作。2018年開始，周某先後認識了三名男子，在與他們戀愛「幾個月」後便提出要結婚。

去年，周某向其中一名「丈夫」謊稱自己懷孕，並誕下一對龍鳳胎，男方提出要見孩子後，周某竟僱傭演員扮演醫生，未料騙局被戳穿。

經查，周某幾年來的詐騙金額高達66萬元。檢察機關已提起公訴，丈夫也在知道真相後與周某離婚。



2018年起，周某在工作及網上分別認識了羅某、章某和徐某三人，在與他們談戀愛幾個月後，就提出結婚的要求，還謊稱為了拿到拆遷款暫時不能領證，可先辦婚禮，並以此收取定金，以及買首飾、禮金、辦婚禮的相關費用。

為了取得被害人的信任，周某還從網上僱傭臨時演員扮演其父母、姐妹、親友去參加婚禮、到家中作客。

在周某的完美掩飾下，她長期周旋在幾個家庭之間。去年為了騙取生活費、營養費等，周某偽造產檢報告，向章某謊稱自己懷孕，暫時在娘家安心養胎，幾個月後，自稱在醫院誕下一對龍鳳胎。

章某提出要見孩子後，周某又僱傭演員扮演醫生。章某及章母與假醫生見面後，發覺對方答非所問，於是在抱有懷疑之下調查周某的背景，結果發現周某早已結婚，並利用假名字與自己交往，所謂的龍鳳胎更是無稽之談，是從網上隨便找的圖片。

章某憤而報警。警方調查發現，周某多年來詐騙金額高達66萬元，贓款已被她揮霍一空。

目前，檢察機關已對周某提起公訴。檢察機關介紹，周某形象姣好且善於偽裝，對丈夫謊稱需要出外培訓幾天，藉此在外面與其他受害人同居，同時以相同藉口欺騙被害人，然後回家正常生活。

檢察機關稱，周某以非法佔有為目的，採取欺騙、隱瞞真相的方式，騙取他人財產，數額特別巨大，應當判處十年以上有期徒刑，並處罰金。