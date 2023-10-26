「中學樓梯活春宮」影片瘋傳　被圍觀仍沒停下　其他同學竟這樣做

中國近日再傳出校園活春宮！



一對中學情侶竟在學校樓梯間當眾性行為，還被同學們撞見。同學們對此不但不以為意，還開玩笑地上前推了男學生的「下背部」。

雖然女學生當下因為害羞用手機遮臉，但離譜行徑仍被拍下，影片畫面在網路瘋傳。

被圍觀繼續做 其他同學竟「幫推屁股」（點圖放大瀏覽）：

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綜合陸媒報道，影片近日在中國網站上曝光，女學生當時身穿的是北京某中學的校服，發布者並未說明事件發生確切時間與地點。

影片畫面可看出，一對小情侶在學校樓梯間激戰，被其他同學看見，不過小情侶並沒有因此而停下，而是繼續情慾流動。

報道還指出，女學生在過程中還拿著手機跟別人聊天，後來用手機遮臉，但過程已被拍下。

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畫面流出後讓許多網友傻眼留言，「老師經過怎麼辦」、「現在的小孩都好早熟」、「太誇張」、「人家在為下一代努力」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】