女子斥責前夫跑步成癮將幼女鎖車內數小時　前夫：跑步就是我的命

綜合內媒報道報道，近日，長沙趙女士表示，她的前夫沉迷跑步成癮，為了參加運動會將5歲幼女鎖在車內長達幾個小時。前夫彭先生則表示，他僅跑了1.5公里，孩子是在車上睡覺，如果趙女士不滿意可以去起訴，將撫養權奪回。



趙女士指，前夫參加運動會當天，女兒應該是要正常上幼兒園的，但是女兒那天被送到幼兒園時已經快到中午，「孩子說爸爸去參加運動會的時候，把她單獨鎖在了車上，期間給她送過早餐、送了手機，孩子自己在車上玩手機，看動畫片。」

對此，前夫彭先生則表示：「我一直在車上，只跑了1.5公里，孩子在車上睡覺，我就在車上陪她。你要是不滿意就去起訴我，把孩子搶回去吧。」

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不過，趙女士對前夫的解釋並不認可，她認為哪怕前夫離開的時間很短，也不應該將女兒獨自留在車內。她同時指，前夫對跑步的熱愛已近乎成癮，「我覺得受到了極大的欺騙和侮辱，他後來跟我吵架的時候說，跑步就是他的命，他可以為了跑步去死。」

網民點睇：

所以為什麼離婚的時候沒有得到養權，是不想嗎



我能理解跑步上癮這件事。有一段時間每天都想跑步，下雨都要出去跑步，下班到家就馬上換鞋跑步，加班不能跑的時候心情極為煩躁。



這就很離譜第一次知道沉迷這麼健康的事情



沉迷跑步是種什麼狀態跟我沉迷工作一樣嗎



無論何時何地，作為父母不能將孩子獨自留在車內或任何可能存在危險的地方

