深夜外賣一份牛雜湯1400蚊　更有性感女送餐員｢服務｣？官方揭真相

《紅星新聞》報道，近日，內地網傳一間名為「伍貳三餐飲店」的外賣店鋪飯菜售價異常高昂，一份牛雜湯1400元（人民幣，下同），更有性感美女送餐員送餐上門。異常的價格加之深夜的經營時間，讓不少網民懷疑店家涉嫌提供性服務。



11月4日，涉事地警方發佈官方通報回應網絡關切，網傳所提及的商家與菜品價格頁面並非屬於同一家外賣店，菜品價格下單頁面為某海外中餐外賣平台的下單頁面。網傳引用的「外賣員」圖片均來自網絡拼湊而出，信息不實。



據報道，此次「美女外賣員」的部分圖片，今年2月份已在網絡流傳，疑似某模特博主的 cosplay裝扮。一同流傳的圖片中，有一名上身穿寫有外賣平台名稱的黃色短袖，下身穿著性感的女子上門「送外賣」。

外賣平台顯示，該店鋪營業時間為晚上23:00至次日6:00，店鋪定位在瓊中黎族苗族自治縣營根鎮。菜品中有2880元的清燉鮑魚、1400元的牛雜湯粉、1790元的小炒黃牛肉擂椒飯、800元的蘭州拉面，也有3元的蔥油餅、2.5元的糯米燒、3.5元的麥玉米腸仔包。

在商家評論區中，有許多條關於套飯、面條等餐飲的點評，留言時間為今年6月，並配有飯菜照片。10月30日至11月1日，有網民在商家評論區發布上述網傳圖片，調侃商家疑似提供色情擦邊服務。11月1日，店鋪主頁上寫有「本店已關店」，目前店鋪已被下架。

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對於事件，外賣平台工作人員表示，網傳圖片中「配送員」的穿著不符合騎手穿著規範。商家入駐平台需提供食品經營許可證、法人身份證等，如果用戶認為店鋪可能存在問題，可以發起投訴舉報，相關部門將會進行核實處理。

11月1日，《紅星新聞》向餐飲店所在大廈附近派出所反映上述情況。11月2日，工作人員反饋，經走訪調查核實，該店不存在，店鋪主頁地址有誤，已無法通過上述外賣APP查到。此事已交由辦案大隊處理，具體情況暫不便透露。

當地警方發佈情況通報，闢謠網傳信息失實。（平安瓊中）

11月4日，據當地警方@平安瓊網中發佈情況通報，網傳所提及的商家與菜品價格頁面並非屬於同一家外賣店，菜品價格下單頁面為某海外中餐外賣平台的下單頁面。網傳引用的「外賣員」圖片均來自網絡拼湊而出，網傳內容失實，對網傳內容予以闢謠。

網民點睇：

造謠成本越來越低了



不會真有人信外賣員劇情吧



奔著娛樂來，背著詐騙離開



說實話真有這樣的外賣也太奇葩了



本來就是沙雕網友p的圖，只要有熱點各種假圖滿天飛

