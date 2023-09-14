外賣員在商場公共區域休息遭驅趕？　商場：消費了也不行形象不好

綜合內媒報道，近日，上海有外賣員拍片表示，其在靜安寺某購物廣場吃飯後在公共區域休息，結果遭到商場保安驅趕，他認為商場的行為涉及歧視。不過該商場工作人員表示，該規定不僅針對外賣員，包括商場的客服、職員也均不允許。



當事人潘先生表示，商場歧視人，「我在餐廳裡面吃飯，吃完飯以後我到旁邊的凳子上休息，保安過來驅趕我說，外賣員不讓坐這裡。我說我是消費者」。

在相關影片中，一位著西裝保安對男子說：「歡迎你來買東西，但是您來買東西穿自己的衣服。」

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該商場工作人員則表示，外賣員是不允許在商場公共區域內休息的，「我們也是消費者，我們也不允許的。我們客服，包括商店職員，都是不允許的。」該工作人員補充道：「基本上是送外賣的，形象會不太好。」

事件亦在網絡引發討論，網民紛紛發表看法：

形象的定義是什麼？穿西裝打領帶，帶蝴蝶結？



這個是商場的問題，為什麼不設置專門的製服休息區！因為商場的配套不好！



騎手是不是他們商場員工不是你們管的真寬



赤裸裸的職業歧視！！！悲哀啊！！



這種穿工作服在這裡休息就不好了。就好像一個警察穿著制服在那裡喝咖啡買衣服逛街就不好。我沒有歧視外賣員，你穿著衣服給人的感覺就是在工作，懶散在商場裡休息會給其他客人帶來不良感受



商場這個回復實在是拉仇恨，太不會說話了



此前亦有類似事件發生。今年2月份時，成都SKP商場傳出禁止外賣員穿工作服裝進入商場事件，引起熱議，有聲音認為商場的行為屬於歧視。對此，商場回應稱，確有相關規定，但該規定屬於商場內部的經營規定，目前沒有接到修改通知。

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