跳12米高大橋勇救輕生女　杭州外賣小哥傳遞亞運火炬：更感光榮！

9月20日，杭州亞運火炬傳遞進行到最後一站。第36棒火炬手彭清林在跑過大橋時受到群眾歡呼鼓掌。

據此前報道，31歲的彭清林是一位美團外賣小哥，今年6月他送外賣路過錢塘江西興大橋時路遇輕生女子，縱身跳入江中救人。他的英勇事蹟在內地熱傳，感動一眾網民稱讚：「真英雄！」



據此前報道，今年6月，彭清林送外送路過錢塘江西興大橋，看到有女子跳水輕生，隨即翻過欄桿，雖然說著「媽呀，有點高啊」，但還是義無反顧地從大橋上跳下。他在水中迅速抓住女子的胳膊，與前來救援的警方合作，將女子推上快艇，成功救起。

見女子成功獲救，又因為電動車上還有外賣要送，彭清林自己游回岸邊，回到橋上繼續送外賣，完成工作後才回家換衣物。

其後他到醫院檢查發現跳江造成了胸椎壓縮性骨折。不過彭清林表示，雖然有些後怕，但不後悔，畢竟是一條人命。

事件在網絡被報道轉發後，杭州美團總部所在地拱墅區文暉街道，為彭清林頒發「最美騎手」榮譽證書和5000元現金獎勵。美團外賣也為他頒發「美團先鋒騎手」榮譽證書及5萬元現金獎勵。他亦被網民大讚是「真英雄」。

今日剛好是彭清林救人後的第99天，身為亞運火炬手，再次跑上跑過救人大橋，傳遞亞運之火，彭清林激動地說：「這種感覺太不可思議了，也很美妙，更感到光榮。」

彭清林覺得自己代表的是整個「小哥」群體。「我是因為跳江救人被大家看見，但更多小哥默默無聞工作，將客人的餐食及時送達，更多的小哥在路見不平一聲吼之後選擇悄聲離開。」他也希望「小哥」與杭州的雙向奔赴如同一把無形的火炬，一直在大家的生命中傳遞。