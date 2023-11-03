上流寄生族？內地男「住商場半年」無人知　自備發電機帳篷電腦椅

撰文：聯合新聞網
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大商場通常商品種類齊全，食物、寢具、生活用品等應有盡有，但理應管理森嚴，想不到竟有人能偷偷長期寄住在裡面！

據陸媒《白鹿視頻》報導稱，中國大陸上海有名男子住在商場某處樓梯下超過半年，竟從未被任何人發現。

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報導指出，上海有名男子先前為了安心複習高考（大陸大學入學考），寄住在商場樓梯下，當時曾被保安發現，但男子稱自己高考過後，便會立刻搬走。

然而，在商場員工都以為他搬走半年後，卻又被保安在前幾天發現男子仍住在樓梯下。

報導指出，該樓梯非常隱蔽，基本處於封閉狀態，而男子將此處打掃得非常乾淨，甚至還自備發電機、帳篷、電腦椅等，生活的非常自在。

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新聞底下，許多網友感嘆這情節像是電影《上流寄生族》，「這不是《上流寄生族》現實版嗎？」、「好傢伙，商場裡的哈利波特」。

「半年都沒有保安巡視，也沒有清潔人員，他能找到這樣的地方也挺厲害」、「在上海半年，估計還是繁華地段，房租至少省人民幣2萬元以上」。

但也有網友表示，男子偷偷住在商場裡會有安全疑慮，無法認同他的行為，「有安全隱患，商場默認這些地方是沒人的，如果商場有拆遷什麽的，出了事又得怪商場」、「主要怕他有什麼意外，商場也不想惹上官司」、「不認可這種行為」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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