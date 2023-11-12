雙十一｜廣東購買力全國第一　港人成交額100%增長竟最愛買這些？

今年內地「雙11」購物節已結束，各大平台的用戶規模及商家規模顯著增長，訂單量和成交額亦創新高，顯示出內地消費市場仍然活力依舊。在全國範圍內，廣東省在購買力及購物用戶數兩個方面均為第一，深圳亦成爲廣東省購買力最強的城市。



據京東數據顯示，廣東在購買力、購物用戶數兩方面斬獲全國第一，深圳成爲廣東省購買力最強的城市，東莞成爲購買力同比增幅最高的城市。其中，臘腸是最受關注的本地農產品，醬油調味品牌「海天」成爲最受關注的本地品牌。

京東發布雙十一廣東消費數據。

從細分品類來看，遊戲筆記本電腦、空調、手機、平板電腦、冰箱成爲廣東人均消費金額排名前5的品類，而開關插頭、面部護膚、手動工具、低溫奶、家用五金是人均購物件數排名前5的品類。從成交額增速來看，黃金耳飾、美縫劑、黃金戒指、洗烘套餐、黃金手鐲是廣東省成交額增速TOP5品類，成交額增速分別爲317%、314%、213%、111%、108%。

京東香港地區全品類成交額年增100%，筆記型電腦、家用電器、手機等品類均實現了超3倍增長。（視覺中國）

另外，據京東11月1日發布數據，截至2023年10月31日20時30分，京東香港地區全品類成交額年增100%，筆記型電腦、家用電器、手機等品類均實現了超3倍增長；澳門地區整體成交額較去年成長達13倍；台灣地區訂單量也實現較去年同期翻倍提升，電腦辦公、手機通訊及數位品類較去年同期成長超200%。