重慶現首間鬼屋酒店　睡靈堂棺材過夜更有冥婚房　清潔阿姨都嚇死

現今有許多酒店為了吸引顧客，推出各種特別主題的房間。



根據內媒《新浪熱點》報道，重慶有一女子探訪恐怖主題酒店，一進門便見到白色花圈、三口棺材與骨灰罈，讓她嚇得直言「自己駕馭不了」。

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報道表示，重慶有一女子近日探訪了一間恐怖主題的酒店，只見房間內垂掛著白色花圈和骨灰盒外，還有三口棺材豎立在牆邊。

看完房間後，女子稱自己當下直冒冷汗，並直言「自己駕馭不了」。

原來這間房間是內地首家恐怖驚悚主題酒店的其中一間房間，主要以恐怖氛圍、故事情節及互動NPC（遊戲中非操控角色），吸引民眾入住。

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酒店客服解釋，玩家睡覺時，房間內並不會出現嚇人的機關或NPC，並補充「我們的玩家主要是年輕人，大部分體驗棺材奇案房的人，都是在裡面睡的，也可以選擇到普通客房休息」。

報道稱，該酒店於今年4月正式營業，且除了棺材房外，還有冥婚房與娃娃房等其他房間。

工作人員表示，酒店依照不同價格將房間分為四種類型，目前根據內地一電子商務網站顯示A類房999元人民幣，B類房899元人民幣，C類房699元人民幣，D類房499元人民幣。

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新聞一出，許多網友紛紛認為酒店的主題太可怕，「可以冷門，但是不要邪門」、「主題可以接地氣，但請不要接地府。氛圍可以送給顧客，但請不要送走顧客」、「倒貼給我錢，我都不要去睡」、「人不能去這樣的環境，不吉利」、「真是五花八門，無奇不有，為了賺錢真是絞盡腦汁，也真有人敢去入住」。

還有一名曾住過普通房間的房客表示，該酒店的打掃阿姨同樣也很害怕，「我去玩過，那天去早了，在酒店剛好遇見做清潔的阿姨，我就問這麽恐怖的房間不害怕嗎？有個阿姨說，做清潔我們都是兩個人一起，不敢單獨行動。還給我吐嘈恐怖房間有多嚇人，連做清潔都不敢東張西望，真的笑死」。

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