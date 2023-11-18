瘋傳內地網紅「Cosplay步驚雲」抬巨型匾額上街　背後動機極感人

陝西西安一名男子，近日被民眾拍下cosplay成武俠電視劇《風雲》裡的人物「步驚雲」。



不過特別的是，他在肩上扛了一塊大匾額，上頭寫著「尋子啟事」，吸引不少民眾駐足端詳。

誇張造型吸引無數途人拍攝 只為助家庭尋親（點圖放大瀏覽）：

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當今不少青少年會cosplay自己喜歡的影劇人物走上街頭，不過順帶「尋子」的，可說是特殊案例。

該名男子名叫「格茸」，其真實身分是一名網紅，在社交平台擁有超過40萬粉絲，以扮演武俠人物「步驚雲」，成為影片獨特風格。

至於為何要扛著一個大匾額？格茸接受媒體採訪時表示，自己在社交平台發布扮演步驚雲的影片，已經有近兩年的時間了，兩個多月前，他到陝西西安認識了「助力尋親」的義工，深入了解到尋子家長的故事後，心裡有種酸酸的感覺。

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於是格茸便準備了幾位家長的尋子訊息放在匾額上，自己則裝扮成步驚雲，在西安街頭扛起這些尋親匾額，一開始圍觀的人很多，還感到有點緊張，但從成果看來，這是他發布的所有影片中，最有意義的一次。

格茸表示「以前發布的影片，可能還會有網友吐槽，甚至說『這人是不是腦子有問題』，但這次的影片留言，基本上都是鼓勵的話語，也是我扛匾額扛得最有意義的一次」。

格茸稱，以這樣的方式助力尋親，是他的舉手之勞，未來他也會繼續關注尋子群體，希望能幫助家長們早日找到失散的孩子。

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