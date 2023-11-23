高中生連服4種感冒藥留醫ICU　醫生：中西藥勿混搭易損肝腎

踏入呼吸道疾病高峰期，不少人會選擇自行購買服用感冒藥、退燒藥、止咳藥，但浙江寧波市16歲高中生小趙（化名），近日因為連服4種感冒藥而要留醫深切治療部。



寧波大學附屬第一醫院方橋院區急診重症監護室主任醫師甘永雄介紹，小趙發現自己有感冒症狀並發燒，於是先服用感冒藥及退燒藥。服藥後，小趙感覺症狀沒有明顯緩解，於是再服用兩款治感冒的中成藥，「相當於四個藥，吃了以後效果不好，出現了惡心嘔吐腹瀉」。

高中生小趙連服4種感冒藥後感到不適。（影片截圖）

小趙「混搭」服藥後，出現了無尿、胸悶氣促等症狀，在當地衛生院就診被判斷為「胃腸炎」。由於治療不見效果，家人立即將小趙送到醫院。

甘永雄稱，經醫生判斷，最後確定小趙是急性腎功能衰竭，橫紋肌溶解，是感冒藥疊加對腎臟的影響。在深切治療部留醫5天後，小趙又轉到腎內科接受進一步治療。目前，小趙已經出院，腎臟、肝臟功能恢復正常狀態。

小趙因急性腎功能衰竭、橫紋肌溶解留醫深切治療部，後轉到腎內科接受進一步治療。（影片截圖）

醫生提醒，中藥、西藥各種藥「混搭」，不僅容易導致成分劑量加倍，也容易引起藥物和藥物之間的相互作用，最終損害腎臟、肝臟等臟器。

患者在自行服用藥物時，應關注藥品說明書，不可隨意增減藥品種類和劑量。若需要多種藥物同時服用，最好提前咨詢醫生，遵醫囑服用。若不慎過量服藥引起身體不適，應及時就醫，詳細告知醫生近期服藥情況，積極配合治療。