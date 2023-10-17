26歲女咳嗽久治不癒　確診兇險主動脈夾層　做｢心臟巨型手術｣保命

本以為是感冒咳嗽，卻最終確診兇險的主動脈夾層，經過心臟手術才保住性命。《錢江晚報》報道，近日，內地26歲的秦女士（化名）在出院時，感慨不已。



據悉，秦女士在入院前一周出現咳嗽咳痰等徵狀，本以為是感冒引起便沒有過多關注，但後來一直未見好轉，於是到當地醫院救治，結果確診StanfordB型主動脈夾層，撕裂範圍從降主動脈近段至腎動脈水平，撕裂範圍廣且累及腹腔動脈。

秦女士本以為患上感冒咳嗽，卻最終確診兇險的主動脈夾層，十分兇險。（示意圖 / vcg）

主任醫師崔勇表示，秦女士雖然年紀輕輕，但主動脈已經遍佈動脈粥樣硬化斑塊，且有動脈導管未閉先天性心臟病病史，降主動脈起始段狹窄壓迫左肺導致肺不張，導致咳痰等徵狀。動脈粥樣硬化的病人血管質量會變差，粥樣硬化的斑塊位置內膜可能發生撕裂形而成夾層，一旦破裂，患者會在幾分鐘內死亡。動脈粥樣硬化斑塊多見於中老年群體，但臨床上，也時常會遇到年輕患者。

經過近6小時的手術，醫療團隊順利完成了難度極高的「心臟巨型手術」。（示意圖 / vcg）

經過近6小時的手術，醫療團隊順利完成了難度極高的「心臟巨型手術」，分秒必爭替患者置換胸腹主動脈同時吻合腹腔動脈、肋間動脈。術後第二天，秦女士即拔除氣管插管，第三天轉回普通病房，現在已康復出院。

醫生提醒，天氣逐漸轉冷，心血管疾病亦迎來高發季節，有相關心血管病史的患者應密切關注身體健康，如出現身體不適，尤其是胸背撕裂感疼痛，一定要警惕並及早就醫。