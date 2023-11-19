杭州38歲男患｢癌王｣　熱愛運動、定期體檢亦無用　醫生揭患病原因

杭州一名38歲男子近期確診「癌王」晚期胰腺癌，不過熱愛運動，堅持體檢的他十分不解為何患病。對此，醫生解釋胰腺癌發病隱秘，早期難以發現，尤其該男子長期抽煙熬夜，一發現便已是晚期，目前只能採取對症支持治療，盡量減少其痛苦，延長生命。



杭州張先生每年都會定期參加體檢，熱愛體育運動，一直以來身體情況都十分良好。然而，兩個月前他經常在飯後出現持續性的腹痛腹脹，以為是消化不良便沒怎麼在意，一個月後，家人發現他皮膚和眼睛都有些發黃，人也消瘦許多，建議他到醫院做個檢查。

張先生到杭州市西溪醫院就診，經檢查確診為晚期胰腺癌，肝臟廣泛轉移，梗阻性黃疸。這一結果令張先生與家人十分不解，「我三個月前還參加了半馬，平常也都在運動，身體挺好的，怎麼會得胰臟癌？」

杭州張先生患胰腺癌晚期，醫生表示胰腺癌病症隱秘，且張先生不良生活習慣導致其被癌症「盯上」。（杭州市衛健委）

醫院腫瘤科醫生解釋，胰腺癌的發病非常隱秘早期難發現，不過，一旦發現就是中晚期危害性很大。張先生雖常運動鍛鍊，但其長期抽煙、熬夜，高油高脂飲食，不良生活習慣導致他被癌症盯上，由於發現時已是晚期，沒有手術化療放療機會，醫生只能採取對症支持治療，盡量減少其痛苦，延長生命。

醫生介紹，胰腺在胃的下方、體積不大，主要作用為輔助消化和代謝，可以分泌各種消化酶，胰島素也是從這裏產生，是平衡血糖不可或缺的一環。

胰腺癌作為「癌中之王」是因其發病率與死亡率幾乎一樣，患者生存時間大多僅餘一年左右，發病亦非常隱匿，一旦發現都是中晚期，所以發現隱匿性症狀十分重要，比如腹部不適或腹痛，消瘦和乏力，出現消化不良等。

胰腺在胃的下方。（杭州市衛健委）

以及出現黃疸，該症狀與膽道出口阻塞有關，是胰頭癌最主要的臨床表現，伴隨皮膚搔癢、深茶色尿和陶土樣便。另外，部份患者可伴隨持續或間歇性低熱，且一般無膽道感染，或出現血糖異常等情況。

醫生表示，預防胰腺癌切記要改變不良生活習慣。在飲食方面，切忌長期大量吃高脂肪、高蛋白、高糖食品。要多食新鮮水果和蔬菜，日常飲食需注意保持穀類、豆類、甘藷等粗糧的攝取。同時保持進食規律，戒菸、戒酒。