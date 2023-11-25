最會唱中國歌的美國人？美女「唐伯虎」讓世界聽到「中國風」

電影《唐伯虎點秋香》中，周星馳扮演的「唐伯虎」唱的「雞腿歌」、「自傳Rap」家喻戶曉。現實中，來自美國的女「唐伯虎」，將中國歌曲唱響國際。她真名叫做Annie Lowdermilk，藝名「唐伯虎」，可能是最會唱中國歌的美國人。



在中國長大 「唐伯虎」憑流利中文闖樂壇

父母都是美國人的「唐伯虎」Annie，生於丹麥，在不同國家成長生活——因為爸爸媽媽在世界各地做支援教育，所以她跟隨父母走過許多國家。

10歲的時候，一家來到中國，從此以後，Annie就一直生活在中國，從學習到工作，一轉眼就是十幾年。

美國姑娘「唐伯虎」Annie從小就在中國長大，操一口流利的中文；光聽唱歌，幾乎聽不出演唱者是外國人。（圖片來源：「唐伯虎」Annie@微博/當代中國）

在中國長大的「唐伯虎」Annie，可謂是十足的「中國通」，不單能講一口流利的中文，更能唱動聽的中國歌。

14歲時，Annie接觸了吉他和唱歌，自此與音樂結緣，又學唱中國流行曲和傳統戲曲，為演唱事業打下基礎。

2010年，20歲的Annie登上電視節目《中國紅歌會》舞台，在節目中用一首中文歌《回家》打動觀眾。人美聲甜的她，開始在樂壇嶄露頭角。

拒與家人回美 「中國更像我的家」

這個時期，「唐伯虎」Annie的家人回到了美國，但她選擇了獨自一人留在中國。用她的話說，就是「人生中所有重要的第一次都發生在中國，對我而言，中國更像我的家。」

留下來的她，2013年參加《星光大道》，獲得年度四強；2017年參加《中國新歌聲》。

「唐伯虎」Annie在電視節目、社交媒體上都頗為活躍，在微博上就有超過70萬的追蹤者。（圖片來源：「唐伯虎」Annie@微博/當代中國）

她讓很多人眼前一亮：一位外籍歌手，竟然能如此流利地演唱中文歌，甚至包含深情、穿透力。加上她極具辨識度的外貌，「唐伯虎」的名字逐漸被愈來愈多人熟知。

憑藉唱歌走紅後，Annie又進入影視圈挑戰自我，先後參演抗戰劇《最後一戰》、網劇《摩登伐木累》，以及綜藝訪問等，成為了一個全面發展的藝人。

但她最喜歡的還是唱歌，並且堅持創作中文歌曲。她獲得了很多人的喜愛，僅是微博上就有超過70萬粉絲。對她來說，能在中國開展自己的事業是一件很幸福的事。

「唐伯虎」Annie的不少原創歌曲的靈感和主題，都來自中國文化。圖為她的最新單曲《虞姬》。（圖片來源：「唐伯虎」Annie@微博/當代中國）

「唐伯虎」：願把中國文化帶向全球

「我有一首傳唱度很高的原創中文歌，大家都聽不出來是外國人唱的，對我而言是值得驕傲的時刻。」「唐伯虎」Annie說，她實現了最初的夢想——成為歌手、創作音樂，「我是不是外國人不重要，只要我的歌曲引發聽者共鳴，讓他們覺得我們其實是一樣的。」

這個在北京長大的美國姑娘說，記得兒時很多身邊人推崇西方音樂和西方文化，而今很高興地感受到身邊的年輕人都在重新追尋「中國風」、中國歷史文化和傳統之美。

「唐伯虎」Annie不單能說中國話，更熱愛中國文化，旗袍也是她最喜歡的服飾。（圖片來源：「唐伯虎」Annie@微博/當代中國）

而今的她，也在嘗試將自己的作品融合中西方元素，在中國風之中加上流行、搖滾元素，從而接觸到更廣泛的聽眾。

「唐伯虎」Annie還有一個更想完成的事業，就是通過她的特殊身份，把中國的文化帶向全球：「西方人對中國傳統音樂和藝術風格存有誤解，我希望自己的中國風歌曲能流行起來，成為西方人進一步了解中國文化的載體。」

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