內地呼吸道傳染高發之際　傳有個別城市「綠碼」重現江湖

12月1日，有網民在網上爆料，內地各地已下線近一年的「綠碼」在個別城市重現。恰逢多地呼吸道疾病高發，「綠碼」再次出現，引起內媒和輿論關注。



內媒「頂端新聞」1日報道，根據網民提供的圖片，四川天府健康通、廣東地區粵康碼都顯示「綠碼」，即時時間均為12月1日下午5時左右。

記者透過微信小程式搜索廣東政務小程式「粵省事」，首頁左上角即為粵康碼，但需驗證身份。報道稱，有網民登錄「粵省事」後，發現確實能查到粵康碼顯示為「綠碼」，「只是需要查詢才能看到，沒有疫情時查找容易」。

隨後，該網民透過廣州市民常用的小程式「穗好辦」查詢健康碼，結果也能查到「綠碼」，直呼「很神奇，我記得健康碼已經下線了。」

「頂端新聞」報道，通過查詢，發現早在2023年2月16日，粵康碼就已下線，公告中稱，「針對下線的服務，我們也將按照有關法律法規規定，銷毀服務相關所有資料，切實保障個人資訊安全」。

記者遂以市民身份分別撥打廣州市衛健委和市長熱線詢問相關情事，獲衛健委工作人員稱，此事不由其管轄；市長熱線工作人員則稱，自己查詢時，也能看到「綠碼」，並詢問是否對生活和出行產生影響。在得知並無影響後，工作人員表示，「（疫情）已經過去了，沒有事。」

此外，「頂端新聞」報道指稱，通過支付寶查詢健康碼發現，介面亦顯示：您訪問的應用河南健康碼已停止服務。