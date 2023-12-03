台灣動物園驚嚇畫面曝光　野生獼猴嬉戲失足跌獅園　慘遭母獅咬死

12月2日下午台灣高雄壽山動物園，驚傳有獅子在撕咬獼猴事件，畫面相當驚悚，引發熱議。



轄管壽山動物園的高雄市觀光局表示，該年幼獼猴是意外失足掉落獅子展區，遭一頭母獅發現，立刻撲上叼走，發現時已經沒有生命跡象。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

昨天下午3點左右，一群野生台灣獼猴在高雄壽山動物園非洲獅展區的圍欄上追逐嬉戲，卻有一隻幼年獼猴不慎失足掉落於展區內，立即遭母獅撲上叼走。被發現時已明顯無生命跡象，園區保安立即通報保育員進行處理。保育員判斷對於其他野生個體無立即危害，以引誘方式讓母獅回獸舍，後續將由園區獸醫持續關注母獅個體之健康狀況。

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柴山原本就是野生獼猴棲息地，也是當地民眾登山熱點，民眾經常在登山步道附近發現常出現野生獼猴踪跡。園方表示，幼年野生獼猴會跟隨母猴及猴群學習生活技能及保護安全。惟非洲獅為野生環境中的頂級掠食者，研判該闖入獅區的野生幼猴尚未具備足夠的經驗和應變能力，所以無法於第一時間逃離危險。

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園方對於該野生幼猴未能順利成長感到遺憾，但獼猴具有學習能力，該群野生獼猴未來應會避開此區域活動以保護安全。

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